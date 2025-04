Chris Thile in Italia l’8 novembre (Roma) e il 9 novembre (Milano)

Chris Thile, considerato uno degli artisti più acclamati dalla critica, è stato definito dal The Guardian come “un musicista completo e poliedrico”. La sua carriera è impreziosita da un Grammy Award e dal prestigioso “Genius Grant” della MacArthur Foundation.

Durante il tour, Thile presenterà dal vivo brani tratti dal suo album solista Bach: Sonatas and Partitas, in cui rivisita alcune delle opere più celebri di Bach, riarrangiate per mandolino. Il risultato è una sapiente fusione tra musica classica, suggestioni folk e un’ampia dose di improvvisazione.

Non mancheranno, inoltre, anticipazioni dal suo nuovo progetto discografico, in uscita questo autunno.

Thile si è affermato sulla scena internazionale come una delle voci più influenti del bluegrass e del folk progressivo, anche grazie alla sua storica esperienza con i Nickel Creek, con cui ha recentemente portato in tour l’acclamato album Celebrants (2023).

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Yo-Yo Ma, Fiona Apple e Brad Mehldau.

Gli appuntamenti in Italia:

8 Novembre 2025 – Roma – Casa del Jazz

– Casa del Jazz 9 Novembre 2025 – Milano – Triennale Milano Teatro

Biografia

Chris Thile è conosciuto principalmente come cantante e mandolinista della band acustica Nickel Creek, con la quale ha ottenuto grande successo. Attualmente è membro dei Punch Brothers, formazione con cui ha pubblicato quattro album.

Oltre alla carriera con i gruppi, vanta anche cinque album da solista, a partire dal debutto con Leading Off nel 1994. Nel corso degli anni ha collaborato con artisti di grande rilievo come Mike Marshall, Béla Fleck, Glen Phillips ed Edgar Meyer.

Curiosità: Thile è il pro-pronipote di Sam Thompson, storico giocatore di baseball inserito nella Hall of Fame.

La storia dei Nickel Creek inizia nel 1989 a Carlsbad, in California, dove i tre membri si incontrarono per la prima volta al locale That Pizza Place, durante una serata di bluegrass a cui partecipavano con le rispettive famiglie.

Poco dopo iniziarono a prendere lezioni dallo stesso maestro e a suonare insieme, dando vita alla loro prima pubblicazione, Little Cowpoke, nel 1994.

Seguono altri album, tra cui Nickel Creek e This Side, quest’ultimo premiato con un Grammy Award e certificato disco di platino.

Nel 2005 la band pubblica Why Should the Fire Die?, accolto con entusiasmo dalla critica e capace di vendere circa 250.000 copie.

Thile ha anche prodotto diversi album solisti, tra cui Not All Who Wander Are Lost (2001) e Deceiver (2004). Quest’ultimo rappresenta un progetto particolarmente ambizioso, in cui ha scritto, composto, cantato e suonato ogni parte dei brani.