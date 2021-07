CHRIS SPEED

Light Line

Intakt Records

2021



Un po’ bizzarro il fatto chesia il primo album per solo clarinetto finora pubblicato danella sua corposa discografia a latere di un’intensa carriera. Personalità di spicco del Downtown newyorkese e figura chiave di un’ingente numero di progetti personali e altrui, il sassofonista e clarinettista originario di Seattle si cimenta come meglio non si potrebbe in una quindicina di gemme scelte tra composizioni originali, rivisitazioni e standard sia moderni che contemporanei.

Del primo nucleo fanno parte sette brani autografi tra cui spiccano la title track assieme a Retrogression e Shields Up. Nel secondo troviamo invece Miss Ann (Eric Dolphy), Enfant (Ornette Coleman) e Sun Ship (John Coltrane) insieme a Rites e It Should’ve Happened A Long Time Ago (rispettivamente di Julius Hemphill e Paul Motian), nonchè Drifting, Sphasos Triem e A Week Fom Now, nell’ordine omaggi particolari al valore di tre collaboratori di lungo corso del Nostro quali Skúli Sverrisson, Andrew D’Angelo e Hilmar Jensson. Da segnalare, infine, la rielaborazione strumentale di La Rosita Arribeña, noto traditional folk messicano la cui gioviale e leggiadra armonia spezza in modo singolare e inconsueto il filo estetico di una scaletta costruita ad arte per sembrare una suite suddivisa in molteplici brevi movimenti.

Dal punto di vista tecnico-esecutivo, la chiave d’approccio prescelta da Speed rifugge toni aspri e convulsi come pure un’emissione circolare complessa e artefatta. Risalta, al contrario, un’esplorazione semplice e profondamente lirica dei temi melodici delle composizioni, spesso ridotte all’osso della struttura originaria come nel caso delle splendide riprese di Sun Ship, Miss Ann e Rites (quest’ultima estrapolata dal seminale cult album “Dogon A. D.”). Agendo quindi con una certosina strategia di sottrazione ed eliminazione di ogni elemento superfluo, Speed riesce felicemente nello scopo di ricreare un ricercato e gradevole minimalismo jazzistico capace (come prima si diceva) di rendere ogni brano parente con gli altri, quasi illudendoci di provenire dalla medesima sorgente.

Voto: 7,5/10

Genere: Contemporary Jazz / Creative Music

Musicisti:

Chris Speed, clarinet

Tracklist:

01. Light Line

02. Drifting

03. Sphasos Triem

04. Tassos

05. Miss Ann

06. Rites

07. Cat Heaven

08. Sparkle Pants

09. Retrogression

10. Shields Up

11. A Week From Now

12. Enfant

13. La Rosita Arribeña

14. Sun Ship

15. It Should’ve Happened A Long Time Ago

