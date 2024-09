CHINO Il disco “BINARIO35” disponibile dal 27 settembre

CHINO

Il disco

BINARIO35

su tutte le piattaforme dal 27 settembre e su supporto fisico dal 18 ottobre

Sarà disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 27 settembre “Binario35” (La Grande Onda/Altafonte) il nuovo album del musicista romano Chino. Dal 18 ottobre il disco sarà anche disponibile su sopporto fisico.

“Binario 35” racconta il delicato e profondo passaggio dall’adolescenza all’età adulta, attraverso una metafora potente e visivamente evocativa: un viaggio in treno. Il titolo stesso richiama l’immagine di una stazione, simbolo di transizioni, attese e partenze verso l’ignoto. In questo disco, ogni traccia rappresenta una tappa di questo percorso, scandito da fermate emotive e riflessive che esplorano le sfide, le incertezze e le speranze che caratterizzano questo momento di cambiamento. Le melodie alternano toni malinconici ed energici, riflettendo la complessità di crescere e affrontare nuove responsabilità, mentre nei testi Chino dipinge con autenticità l’altalena di emozioni che accompagna l’uscita dall’adolescenza. Il disco è accompagnato da un concept grafico e fotografico che segue questo filo conduttore: l’idea è quella di far sembrare che il disco sia un ricordo del passato, come se fosse stato ritrovato in un armadio da un figlio che, sfogliandolo, rivede la gioventù del padre ormai adulto. Questo approccio visivo rafforza il tema della riflessione sul tempo che passa, rendendo l’album non solo un viaggio personale, ma anche una sorta di eredità emotiva e artistica.

Come racconta Chino: “Binario 35” rappresenta una linea di confine tra ciò che ho lasciato alle spalle e ciò che mi attende. Con questo album, ho cercato di catturare il senso di smarrimento e, al tempo stesso, l’entusiasmo di chi intraprende questo viaggio, rendendolo una sorta di diario musicale del mio passaggio alla maturità.”

Tracklist: Intro, Binario 35, Cantastorie (Diario di bordo), Nannarè, Blues H501, Un mare di forse, Periferie, Stacce, Come se, Fontane, La meglio gioventù.

Classe 2000, Filippo Pisani in arte Chino nasce a Roma, dove sin da subito il luogo di origine gioca un ruolo fondamentale nella sua formazione musicale. Chino rimane affascinato da artisti come Califano e Gabriella Ferri, unendoli in una commistione temporale con giovani eredi della musica romana come Mannarino e Coez. Il primo step nella carriera artistica di Chino inizia sui banchi di scuola, dove assieme a sette compagni di classe fonda il collettivo hip hop “Banda Larga”. Con il collettivo firma due album “Buone Nuove” nel 2017 e “Iside” nel 2019 entrambi registrati al Quadraro basament di Roma. Nel lasso di tempo fra i due album, Chino registra il suo primo disco solista “Mille Lire”. Una volta sciolto il gruppo Chino decide di cambiare totalmente genere avvicinandosi all’indie, mescolandolo con la sua passione per il rap e per la musica romana. Nel 2020 Chino si unisce alla famiglia di Grande Onda, realizzando due Ep. “Figli” e “Madison” e successivamente inizia il sodalizio artistico con il produttore disco d’oro Promo L’inverso, con il quale firma quattro singoli, e con cui è al lavoro per nuovi progetti. Chino ha preso parte a diversi live ed esibizioni dal vivo, con aperture a: Lucci, Snak the ripper, Egreen e Nex Cassel, Brokenspeakers, Piotta, Dj Argento ed Er costa, non dimenticando live come Euro2020 Piazza del popolo, Festa della musica di Roma, Parco Shuster propaganda e Villa Ada festival. A gennaio 2024 pubblica il singolo “Cantastorie (Diario di Bordo)” primo episodio del nuovo progetto seguito poi a Marzo 2024 dal singolo “Nannarè”.

Prodotto da La Grande Onda con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi Crea”.