“Chi guida l’orgia?” è il nuovo singolo del progetto Torso Virile Colossale

Esce venerdì 27 maggio 2022 il nuovo singolo di Torso Virile Colossale dal titolo “Chi guida l’orgia?“, fuori per INRI Classic / Overdrive / Dischi Bervisti. Un nuovo capitolo per il progetto musicale alle prese con il Cinema Peplum e il Mondo Antico ideato e fondato da Alessandro Grazian; un nuovo brano che segue l’uscita dell’album di debutto nel 2017 e che anticipa il nuovo disco in uscita quest’autunno.

“Chi guida l’orgia?” fa dichiaratamente riferimento ad una battuta del film “Le Baccanti“(1961), dove Alberto Lupo interpreta Penteo, il superbo Re di Tebe. Qui (e in molti altri esempi del Cinema Peplum) è presente anche la tematica del sesso, sebbene lontana anni luce da quella rappresentatoa nella commedia sexy e scollacciata anni 70, e dunque oggi anche Torso Virile Colossale sa essere erotico, esotico e in complicità con Dioniso. Non a caso in copertina si vede un dettaglio di un mano che impugna il Kylix, la famosa coppa in ceramica in uso nell’Antica Grecia durante rituali dionisiaci. Ma l’Orgia con il suo punto interrogativo è anche sinonimo di questi tempi caotici, così pieni di domande e così privi di risposte certe.

“Chi guida l’orgia?” uscirà su tutte le piattoforme digitali e in formato audiocassetta in edizione limitata contenente il brano “Le cascate di Montegelato“, un’outtake delle registrazioni del nuovo album disponibile solo come B-Side del singolo. Un brano rarefatto che evoca visioni e apparizioni in un luogo straordinario per il Cinema Peplum ovvero le cascatelle di Monte Gelato, sul Fiume Treja, il terzo maggior affluente del Fiume Tevere. Presso queste cascate, che sono entrate nell’immaginario collettivo di ogni spettatore di Cinema Italiano, sono state girate centinaia di Pellicole, non solo Peplum. “Questo brano, commenta Alessandro Grazian, è un omaggio ad un luogo a cui il Cinema Italiano deve moltissimo. Una curiosità: il suono delle cascate che si sentono nel brano è proprio quello delle vere cascate di Monte Gelato. Queste registrazioni sono state gentilmente fornire da Davide Rapp, regista di ‘Monte Gelato’, film di montaggio in VR che monta centinaia di sequenze cinematografiche realizzate in questa splendida location.”



I brani del singolo “Chi guida l’orgia?” sono stati scritti, arrangiati e prodotti da Alessandro Grazian che oltre ad essere il fondatore di Torso Virile Colossale è anche l’autore dell’Artwork. Il team messo insieme dal compositore di origine padovana e milanese d’adozione raccoglie i nomi più interessanti della musica italiana. “Chi guida l’orgia?” e “Le cascate di Monte Gelato” sono stati suonati, oltre che da Alessandro Grazian (che ha suonato le chitarre, la bass pedal e curato alcuni Samples), da Nicola Manzan al violino, Francesco Chimenti al violoncello, Luca Medioli al corno, Emanuele Alosi ai rullanti, Sebastiano De Gennaro ai timpani, idiofoni e percussioni e dal nume tutelare della musica italiana Mario Arcari (già musicista di Ivano Fossati e Fabrizio De André) allo Shanai. Le registrazioni si sono svolte a Milano nell’arco del 2020 all’Everybody On The Shore Studio e sono state effettuate da Davide Andreoni mentre il mixaggio è stato realizzato da Giacomo Zambelloni. Le percussioni di Sebastiano De Gennaro sono state registrate al Black Bear Studio (LC). Il singolo “Chi guida l’orgia?” esce con INRI CLASSIC mentre la cassetta in edizione limitata di 100 copie viene pubblicato da Dischi Bervisti e Overdrive.

https://www.facebook.com/torsovirilecolossale

https://www.instagram.com/torsovirilecolossale