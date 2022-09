Cherosene è il nuovo EP rap del producer torinese Feib

Disponibile in streaming e download online a partire dal 27 settembre, Cherosene è il nuovo EP del promettente producer torinese Feib.

Un EP di rap ricercato, liquido e di chiara ispirazione chicaghese composto da 5 tracce che vedono 5 collaborazioni: Dudu Lame, Brattini, Kd-One, Irol ed il bassista sabaudo Luca Romeo.

Il lavoro è stato anticipato dal singolo “Milano Cherosene” in cui il rapper Dudu Lame, giovane voce italo-senegalese, scandisce le fasi della sua vita ripercorrendo le strade delle città di Torino e Milano in cui ha vissuto in un pezzo che trasmette una rinfrescante sensazione di speranza per il futuro.

Uscito per l’etichetta Kali Black con publishing a cura di Collettivo Funk e distribuzione Artist First, “Cherosene” è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e download online.

Cherosene su Spotify: https://open.spotify.com/track/4Fy6XLDhjKb0sPyFEFQ93W?si=a282d04f4e254002

CREDITS

Prodotto da Feib (Fabrizio Lanciarini)

Etichetta: Kali Black

Publishing: Collettivo Funk

Distribuzione: Artist First

Ufficio stampa: 0371 Music Press

Tracklist:

SBAGLIANDO TUTTO

Scritto da Brattini (Alessandro Panzetta)

Prod. Feib (Fabrizio Lanciarini) MILANO CHEROSENE

Scritto da Dudu Lame (Modou Serigne Bousso Lame)

Prod. Feib GOOD VIBES

Scritto da Irol (Lorenzo Salvatori)

Prod. Feib DI SOLITO MI VA

Scritto da Brattini

Prod. Feib, Luca Romeo PRIMA O POI

Scritto da KD-ONE (Lorenzo Cappadone)

Prod. Feib

Feib

Feib, dj e producer torinese, si avvicina al rap sin da quando è un ragazzino.

L’amore per i dischi lo porta da un lato ad intraprendere la strada del djing, dall’altro ad approfondire il beatmaking.

Nel 2015 insieme a Turo crea il progetto “The Big Payback”, che lo porterà a prendere parte a serate ed eventi della sua città in veste di dj e nel 2018 pubblica “Bad Weather” il suo primo EP.

L’anno successivo incontra Brattini, rapper anche lui torinese, con il quale passa molto tempo in studio. Insieme nel 2020 pubblicano Boondocks, un EP dai campioni soul e ritmiche odierne, condito con la giusta dose di rap e ritornelli melodici.

Il sodalizio tra i due si intensifica nel 2021 con l’uscita di una serie di singoli tra cui “Uoh” e “Troppo”.

Link social Feib