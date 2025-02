“Cesare” è il nuovo singolo di Moretti dedicato a Cesare Pavese

“Cesare” è il nuovo singolo di Moretti, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 7 febbraio 2025 per Bradipo Dischi (in distribuzione Self / Believe), un brano che è un omaggio a Pavese e un nuovo pretesto per curiosare nella sua vita, per approfondire la biografia del poeta e la sua misteriosa morte. La delicatezza dei versi e dell’arrangiamento curato daGiovanni Doneda e Pietro Gregori (Il Mago Del Gelato) lascia il posto all’esplosivo solo di sax di Andrea Catagnoli (Brucherò Nei Pascoli) nel finale. È il primo singolo estratto da “nomi cose città”, secondo album di Moretti, che verrà presentato ad aprile al Teatro Bello di Milano.

Per difetto di curiosare nelle vite altrui, mi ha sempre interessato la biografia dei poeti più che la loro produzione. Cercare di comprendere quale afflato vitale diventi verso, quali siano le dinamiche sconosciute per le quali lo sgambetto o il trionfo si facciano poesia. Per Pavese non c’è alcun fascino d’investigatore: ci dice tutto lui nel suo zibaldone “Il mestiere di vivere”. È già tutto scritto. Tutto. Tutto tranne perché quella notte d’agosto decise mestamente di togliersi la vita. Sì, c’era quell’amore non corrisposto con la bella attrice americana, ma ne aveva avuti tanti di amori tormentati. Ecco, in questa canzone ho cercato di empatizzare con lui, di capire negli ultimi attimi cosa pensasse, cosa volesse smettere di affrontare.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/cesare

Musica di Federico Oliverio e Matteo Portugalli

Testo di Federico Oliverio

Federico Oliverio (chitarra acustica, Gem Rodeo 61, voce)

Pierpaolo Alberici (pianoforte)

Giovanni Doneda (basso, organo Farfisa, StringVox)

Pietro Gregori (batteria e percussioni, StringVox)

Ferruccio Perrone (chitarra elettrica)

Giulia Imperato (cori)

Marta Zibani (cori)

Matteo Portugalli (chitarra elettrica)

Andrea “Jimmy” Catagnoli (sassofono)

Produzione e registrazioni di Giovanni Doneda e Pietro Gregori presso La Sabbia

Voci, chitarre acustiche e pianoforte registrati da Matteo Portugalli presso Garage 206

Mix di Matteo Portugalli

Master di Andrea De Bernardi presso Eleven Mastering Studio

Foto di Agnese Carbone

BIO:

Moretti nasce artisticamente nel 2022 fra gli apribottiglie e i cacciaviti con cui si costruiscono le canzoni. Milanese d’adozione altrui, esordisce nell’autunno dello stesso anno col suo primo album “Moretti ha fatto anche cose buone” per Bradipo Dischi, descritto da Rockit come “un esordio molto incoraggiante, ricco di brani ben scritti e con ottime prospettive future” e da MusicMap come un “disco schietto, bipolare, anticonformista, all’occorrenza irridente ma non sprezzante, che si divide tra risvolti quotidiani e oscurità esistenziali, con un inchiostro figlio di notti insonni ed un risolutivo voyeurismo cantautoral-ispirativo“. In seguito ai consueti live di promozione, nel 2023 fa uscire due nuovi singoli: “Lorem Ipsum” e “Natale”, stilisticamente molto simili al lavoro precedente. L’anno successivo, complice un infortunio di cuore, si chiude in studio per registrare il secondo album prodotto da Giovanni Doneda e Pietro Gregori (Il Mago Del Gelato), in uscita nella primavera del 2025.