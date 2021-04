Cercatori di Sogni è il nuovo singolo di Giors

«Cantiamo a noi / cercatori di sogni / con gli occhi più grandi / per vedere oltre il buio. / Cantiamo a noi / che non cerchiamo gloria / ma solo una stella / che ci porti al futuro. / Cantiamo a noi / per una vita diversa / noi che regaliamo un fiore / per scoprire un sorriso.»

Giors ha appena pubblicato “Cercatori di Sogni”, una ballata delicata come una raggio di sole che cerca di portare un po’ di luce in questi tempi scuri. Il singolo esce a poca distanza da “Favole sui Bimbi” a dimostrazione dell’instancabile vena creativa del cantautore piemontese.

Come siamo stati abituati dalle altre pubblicazioni di Giors, anche questo brano porta con sè una forte componente cantautorale e sicuramente troverà terreno fertile in tutti gli amanti del genere. Al testo elegantemente costruito si unisce, in perfetta armonia, l’accompagnamento musicale nel rispetto della tradizione propria di questo genere. Il ritornello, in lingua inglese, suona come omaggio ai grandi del Folk internazionale.

Il pezzo si apre con la cadenza dolce di un pianoforte e di una chitarra acustica, portandoci da subito in un’atmosfera ben definita. L’intento è quello di regalare a tutti i sognatori che stanno soffrendo in questo momento difficile dovuto dalla pandemia, che ci allontana richiudendoci in casa, un attimo di libertà e serenità.

Una canzone quindi per farci viaggiare un po’ con lo spirito e una carezza per farci stare bene per qualche momento.

Puoi ascoltare “Cercatori di Sogni” al seguente link: https://backl.ink/145345677



Crediti:

Testo scritto da Giors

Arrangiamento musicale a cura di Giors e Vincenzo Delli Carri

Mix e master a cura di Leonardo Corradazzi presso Lo Studio di Torino

Riferimenti Giors Social Media:

Instagram: https://www.instagram.com/giors.official/

Facebook: https://www.facebook.com/Giors.official

YouTube: https://bit.ly/3oinrVF

Spotify: http://spoti.fi/3nphVQl