Celidea e Mattia Parissi pubblicano il nuovo album Metamorfosi

Celidea e Mattia Parissi presentano il nuovo album Metamorfosi, pubblicato dall’etichetta Halidon.

La cantautrice Valeria Mancini, in arte Celidea, e il pianista Mattia Parissi si conoscono tra i banchi del Conservatorio, dove iniziano a collaborare in diversi progetti musicali. Con il tempo, scoprono una profonda affinità artistica che li porta a formare un duo intimo e affiatato.

Dalla loro collaborazione nasce Metamorfosi, un album che si sviluppa come un percorso in continuo movimento: si apre con il brano Crisalide e si chiude con Ali, seguendo il simbolico ciclo di trasformazione di una farfalla. Ogni traccia rappresenta una tappa di questo viaggio, in cui la musica si evolve e si rinnova.

Il disco è composto interamente da brani originali scritti da Valeria Mancini e Mattia Parissi, con l’eccezione di due omaggi a Wayne Shorter e Burt Bacharach, autori che hanno profondamente ispirato la nascita del progetto.

Celidea racconta:

“Dentro Metamorfosi c’è molto di noi e delle nostre esperienze. È emozionante osservare come i nostri brani si trasformino ogni volta che li eseguiamo dal vivo, in quanti modi diversi possano essere interpretati. La musica è in continua evoluzione: è magico rendersi conto di quanto il potere della metamorfosi sia presente in ogni cosa.”

Il duo ha recentemente ottenuto importanti riconoscimenti nel panorama musicale:

è stato selezionato dal direttivo del MIDJ (Associazione Musicisti Italiani di Jazz) per partecipare alla nona edizione del Jazz Italiano per le Terre del Sisma 2023 a L’Aquila;

(Associazione Musicisti Italiani di Jazz) per partecipare alla 2023 a L’Aquila; ha vinto il primo Abbazie Jazz Contest e la Sezione Jazz del Premio Nazionale delle Arti, ottenendo una borsa di studio offerta dalla Fondazione Pino Daniele.

Nel corso del 2024, Celidea e Mattia Parissi hanno presentato in anteprima Metamorfosi in alcuni dei più importanti festival jazz nazionali, tra cui:

Abbazie Jazz Festival, Sicilia Jazz Fest, Valdarno Jazz e Marsi’n Jazz.

Guarda il video del brano Maree