“C’è”: il nuovo singolo di Edoardo Tincani che celebra la presenza di Dio

Esistono momenti, nella vita di ciascuno di noi, in cui ci accorgiamo che non siamo soli. Possono verificarsi al mattino, davanti a un raggio di sole che entra dalla finestra, oppure la sera, quando un incontro inaspettato ci strappa un sorriso. È proprio da queste piccole grandi epifanie quotidiane che nasce C’è, il nuovo singolo di Edoardo Tincani. Una canzone che sembra abbracciare chi ascolta, ricordandoci che c’è sempre una presenza discreta e amorevole che ci accompagna, anche quando non la vediamo.

Il testo è un invito a riscoprire la bellezza della fede vissuta con semplicità. Non è un discorso teologico, ma una dichiarazione di fiducia in Dio che prende corpo nelle cose più semplici: nelle stagioni che cambiano, nella natura che respira, nei volti delle persone che ci camminano accanto. C’è diventa così un mantra positivo, un messaggio di speranza che parla non solo al credente, ma a chiunque abbia bisogno di ritrovare un punto fermo nel proprio cammino.

Dal punto di vista musicale, il brano è una festa. L’arrangiamento firmato da Marco Gatti porta in primo piano un ritmo incalzante che richiama le atmosfere gospel, ma con un tocco moderno e coinvolgente. I fiati danno respiro e slancio, l’organo scalda con il suo timbro avvolgente, la chitarra aggiunge energia e freschezza, mentre il pianoforte intreccia linee melodiche che rendono il pezzo ancora più dinamico. Ogni strumento ha il suo ruolo, come in un dialogo corale che cresce fino a diventare un invito irresistibile a battere le mani, a muovere i piedi, a lasciarsi trascinare dal ritmo.

C’è è una canzone che fa bene al cuore e all’anima: non si limita a trasmettere un messaggio, ma lo rende vivo, tangibile, trasformandolo in movimento e gioia condivisa. È musica che unisce, che crea comunità, che trasforma la spiritualità in esperienza concreta e gioiosa.

Dal 19 settembre C’è è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Chi è Edoardo Tincani?

Edoardo Tincani è cantautore, giornalista e scrittore. La sua produzione artistica affonda le radici nella fede cattolica, che da sempre ispira i suoi testi e le sue composizioni.

Nel 2016 ha pubblicato il libro E con questa vita Ti canto. Cento liriche di un cuore cristiano, una raccolta di poesie e canzoni che raccontano il suo percorso spirituale. Nello stesso anno ha prodotto il CD dal vivo Venga il tuo regno, testimonianza di un cammino musicale condiviso con il pubblico.

Il 1° ottobre 2018, a Reggio Emilia, ha portato in scena il concerto Io Ti cercherò, un viaggio attraverso venti brani storici della sua carriera.

Nel 2022 ha fatto il suo debutto su Spotify con l’album Compagni di viaggio, dodici canzoni scritte e interpretate con le musiche di Daniele Semprini.

Due anni più tardi, dalla collaborazione con Stefano Giuranno, è nato il disco 2033 E volgeranno lo sguardo, tredici brani dedicati al mistero della Pasqua. Parallelamente, grazie a Marco Gatti e all’etichetta Artisti Online, Tincani ha pubblicato numerosi singoli, tra cui sei featuring con Fausto Bizzarri e tre con la rock band LOOKin4.

Il 2025 segna una nuova tappa importante della sua carriera con l’uscita del terzo album Aedo, che conferma la sua vocazione di cantautore capace di intrecciare spiritualità, poesia e musica contemporanea.



Segui Edoardo Tincani su:

Sito Web

Instagram

YouTube

Spotify

Facebook