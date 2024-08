CASTRO JAZZ FESTIVAL dal 25 al 31 agosto nella città adriatica

Con il contributo della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e del Comune di Castro, il “Castro Jazz Festival”, organizzato dall’Associazione culturale jazz “Bud Powell” di Maglie – attiva dal 2009 nel campo delle attività didattiche e di diffusione musicale – trasformerà infatti per una settimana la cittadina adriatica in una vera e propria capitale jazz, grazie alla caratura degli ospiti e delle serate distribuite tra il Castello aragonese e altri luoghi significativi della città, tutte a ingresso gratuito.

È l’unica tappa italiana di un tour che sta portando il “David Linx 4-tet” in giro per l’Europa “Skin in the Game”, concerto che venerdì 30 agosto arricchirà di ulteriori sfumature internazionali la seconda edizione del Castro Jazz Festival, in programma dal 25 al 31 agosto presso il centro storico e il Castello di Castro, uno dei borghi più belli d’Italia.

Una rassegna costituita da appuntamenti musicali di altissimo livello, ma anche da momenti formativi importanti: in programma infatti anche una Summer School per 40 musicisti provenienti da tutta Italia che vedrà all’opera docenti di fama internazionale tra cui lo stesso David Linx, Francesco Bigoni, Roberto Cecchetto, Enrico Zanisi, Cristiano Calcagnile, Igor Legari, Walter Thompson, Angelo Urso, Gabriele di Franco.

Il programma è articolato. Si comincia domenica 25 agosto alle 21 al Castello con l’inaugurazione ufficiale del Festival, seguita alle 22 dal concerto in piano solo del pianista romano Enrico Zanisi.

Lunedì 26 agosto, invece, di scena gli artisti del Castro Jazz Festival Composers Hub – Marco Bruno, Giulio Büttner, Federico Falco, Dionisia Cassiano, Piervincenzo Occhineri, Natacha Chossudovsky, Nick McCarthy: sotto la supervisione di Gabriele di Franco, è prevista l’esecuzione di sette nuove composizioni jazz. Alle 21:30, ancora al Castello, spazio all’ ”Andrea Esperti Quartet”: Andrea Esperti (contrabbasso), Filippo Galbiati (pianoforte), Marco Girardo (batteria), Matteo Scarcella (sassofono tenore).

Appuntamento da non perdere anche quello di martedì 27 agosto al Castello, con la presentazione del nuovo libro di Emanuele Raganato dal titolo “Storia sociale del movimento jazzistico nella provincia salentina“. Un volume che indaga sulla storia dell’inattesa e però cospicua diffusione del jazz in una terra ai margini geografici dell’Italia: la nascita di jazz club e dei festival, l’attività di musicisti amatoriali e professionisti, le etichette discografiche, le big band, le riviste e un nutrito pubblico di riferimento. A seguire, alle 21:30 in piazza della Vittoria, spazio al “Martin Jacobsen Quintet” con Martin Jacobsen (sax tenore), Antonio Macchia (tromba), Giancarlo Del Vitto (chitarra), Matteo Maria Maglio (contrabbasso), Alberto Stefanizzi (batteria).

Il 28 agosto, ancora, riflettori puntati sui più piccoli con “Jazz’n Kids”: “Musica minuscola” e AIGAM – Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale – in collaborazione con le associazioni “Bud Powell” e “Junior Band”, proporranno alle 18:30 due concerti per bambini da 0 a 5 anni guidati dagli insegnanti Stefania Galati e Lorenzo Tarducci secondo il format di Andrea Apostoli (per info https://www.castrojazz.it/jazzn-kids/); appuntamenti che hanno come obiettivo quello di far vivere ai piccoli un’esperienza di ascolto dal vivo durante la quale potranno interagire con la musica, diventandone co-autori.

A seguire, in piazza della Vittoria alle 21:30, protagonista invece un quartetto formato da alcuni dei più importanti musicisti della scena jazz contemporanea nazionale e internazionale: Francesco Bigoni (sax), Roberto Cecchetto (chitarra), Igor Legari (contrabbasso) e Cristiano Calcagnile (batteria), ovvero il “Bigoni / Cecchetto / Legari / Calcagnile Quartet”.

Degno di nota anche il programma di giovedì 29 agosto. Si comincia alle 6 del mattino al porto di Castro Marina con un concerto che saluterà la nuova alba con l’Orchestra di Soundpainting diretta da Walter Thompson e Angelo Urso. Alle 19 al Castello, invece, tempo di “Walking in Castro”, escursione a cura dell’associazione “Atena APS”, che accompagnerà i partecipanti nella visita dell’area archeologica di località Capanne e al Museo archeologico, alla scoperta del santuario di Atena e tra i suoni live dei musicisti dell’associazione “Bud Powell”. Alle 22, ancora al Castello, grande appuntamento musicale con Gabriele di Franco (chitarra ed elettronica) e Francesco Negro (al piano) con l’anteprima del nuovo disco “Cantabile” (Da Vinci Jazz, 2024), con ospite la cantante Dionisia Cassiano.

Serata d’eccezione, ancora, venerdì 30 agosto: apertura alle 20:30 al Castello con il concerto dei partecipanti alla Summer School guidati da Enrico Zanisi e Cristiano Calcagnile, e alle 22 in piazza della Vittoria “Skin in the Game”: di scena il “David Linx 4-tet”, ovvero Grégory Privat al piano, Chris Jennings al contrabbasso, Arnaud Dolmen alla batteria, e alla voce quello che viene considerato appunto uno dei cantanti più importanti della scena jazz contemporanea: David Linx.

Gran finale sabato 31 agosto al Castello con il Concerto al tramonto delle 18 dell’Orchestra di Soundpainting diretta da Angelo Urso; alle 19.30 con il concerto dei partecipanti alla Summer School guidati da Igor Legari, Roberto Cecchetto, David Linx, Francesco Bigoni; alle 21:30 con il concerto della “Bud Powell Jazz Orchestra” diretta da Gabriele di Franco; alle 22 in piazza della Vittoria con i salentini “Flaming Fingers”: ovvero Alessandro Dell’Anna (tromba), Dario Stefanizzi (sax tenore e soprano), Alessandro Casciaro (piano), Davide Codazzo (basso), Antonio De Donno (batteria), ospite d’eccezione Gaetano Partipilo, uno dei più importanti sassofonisti della scena nazionale e internazionale.

Anche quest’anno sarà inoltre possibile utilizzare l’app “Your Live”, realizzata grazie al finanziamento della Regione Puglia, “luogo” dove tutti i soggetti e i fruitori del processo creativo musicale possono incontrarsi per realizzare una piattaforma live interattiva e aggiornata a tutti gli eventi live in programma sul territorio italiano.

Castro Jazz Festival è evento realizzato dall’associazione culturale “Bud Powell APS” in collaborazione con radio/altriSuoni, Acli Arte e Spettacolo Lecce, Centro Turistico Acli, l’associazione “Il Jazz va a scuola”, “Musicisti Italiani di Jazz”. Gli sponsor sono, Damiano Latini srl di Montecosaro (Macerata), Marevivo, Camer Gas & Power, Romano pietra di Soleto, ditta Monteduro di Scorrano, Centro Biolab srl di Cutrofiano, b&b Fata bianca di Novoli.