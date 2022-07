Castelli Beer Festival 2022, dal 7 al 17 luglio undici giorni ricchi di appuntamenti tra musica e cultura a Genzano (Roma)

Al via dal 7 al 17 luglio la quinta edizione di Castelli Beer Festival, l’evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane e internazionali presso il parco dell’Olmata a Genzano di Roma.

Dopo due anni di stop forzato dovuto alle restrizioni covid, torna l’appuntamento che dalla birra, arriva a coinvolgere anche il buon cibo, la musica, arte e cultura, per undici giorni ricchi di contenuti e attività per tutti.

Negli oltre 7000 MQ che interessano l’area della manifestazione oltre 50 tra concerti e DJ set tra rock, jazz e folk, più di 30 appuntamenti tra cinema, teatro, letteratura, arte, installazioni florovivaistiche e molto altro.

Giovedì 7 luglio con i concerti di Bandao Marching Band Samba e Pulp, Street Music Festival con gli artisti emergenti, il DJ set di Sangennarobar e la mostra di pittura nell’area del giardino dell’arte.

Venerdì 8 luglio Fabio Ciconte presenta il libro “Chi possiede i frutti della Terra”, “Tracce vegetali” laboratorio estemporaneo a cura di Silvia Colini, Marina Mingazzini e Paola Cetroni, “Alla scoperta delle Italian Grape Ales” laboratorio a cura di Andrea Turco (Cronache di Birre), “About Beer” dibattito a cura di Mauro Pellegrini per UDB. Concerti di Andrea Gioia e del trio composto da Roberto Angelini, Alessandro Pieravanti e Luca Carocci oltre allo Street Music Festival.

Sabato 9 luglio infiorata con Margherita Pistelli e Silvia Colini, seguita da workshop, artisti di strada Big Babol Circus di Daniele Antonini, laboratori per bambini di pittura creativa, laboratorio slowfood a cura di Roberto Muzi. Simona Consoni presenta il libro “Voglio la verità su Pasolini” e a seguire proiezione film “Pasolini, un delitto italiano”, concerti di Emiliano Dattilo, Adriano Viterbini e Sandro Joyeux. Realizzazione del quadro infiorato a cura di Margherita Pistelli e Silvia Colini, a seguire laboratorio per adulti e bambini “Realizza il tuo quadro infiorato”.

Domenica 10 luglio Slow Walk, artisti di strada: Gianluigi Capone in “Circo in Valigia” e spettacoli per bambini, CuCinema: laboratorio cine-gastronomico interattivo, murales: realizzazione del pannello verticale in legno a cura dello street artist Stefano Bove “Zhew“, “Poeta pe’Strada” e “Typemaster“, Street Music Festival con gli artisti emergenti, concerto di Lunatika e Me And The Davil.

lunedì 11 luglio rassegna corti “Una voce” e “Insetti”, proiezione film “Zappa”, Street Music Festival con gli artisti emergenti.

martedì 12 luglio rassegna corti “Fulgenzio”, “La Strada Rossa” e “Muse”, Street Music Festival con gli artisti emergenti.

mercoledì 13 luglio rassegna corti “L’immunità Del Lupo”, “La Ragazza Del Porto” e “Cose Che Succedono”, Street Music Festival con gli artisti emergenti.

Giovedì 14 luglio artisti di strada Indian Summer e Fiammetta, rassegna letteraria Patrizia Fiocchetti presenta le sue esperienze in Afghanistan e Siria “Le Donne: un solo Popolo”, teatro “Perché Ho Vinto” monologo, concerti di Lelio Morra, Blindur e Setak, Street Music Festival con gli artisti emergenti.

Venerdì 15 luglio artisti di strada Maniacomico e Fiammetta, laboratorio d’arte “Per filo e per segno”, rassegna teatrale a cura di Marina Mingazzini, concerti di Chiara Blu e Roma Napoli 2-2, Street Music Festival con gli artisti emergenti.

Sabato 16 luglio artisti di strada Menu del giorno e Fiammetta, rassegna teatrale “Festival Del Suicidio”, concerti di The Reverends e The Cyborgs, evento scientifico dedicato alla scoperta e all’osservazione del cielo stellato, laboratorio Monotipare a cura di Paola Cetroni, BEER TRAIL – Degustazione Itinerante a cura di Vittorio Morelli (UDB), laboratorio Slowfood a cura di Andrea Russo, Street Music Festival con gli artisti emergenti.

Domenica 17 luglio artisti di strada Trick Nic e Tony Clifton Circus, concerti di Zibba Trio, Veeblefetzer e Mondo Cane DJ set, slow walk passeggiata al fontanile di Fontan Tempesta, “Impronta Vegetale” realizzazione di tinte vegetali e successiva sperimentazione sulla carta, Street Music Festival con gli artisti emergenti.

Oltre 100 proposte di birra da oltre 30 birrifici artigianali italiani e internazionali. Dalle bitter toscane alle helles abruzzesi, dalle popolari birre belga e inglesi alle raffinate keller tedesche, senza dimenticare i prodotti del territorio come le IPA laziali. Una vasta scelta selezionata appositamente per soddisfare i più esigenti intenditori, come i consumatori occasionali che cercano una bevanda dissetante nella calda estate dei Castelli. Per aiutare il pubblico nella scelta delle birre, sono stati allestiti 4 megaschermi in diversi punti della manifestazione dove poter consultare un menù slider che fornisce tutte le informazioni sulle birre. Dalla gradazione alla provenienza, dal nome allo stile oltre naturalmente i riferimenti del produttore.

Una ricca proposta di street food pensata anche per i più piccoli, vegani, vegetariani e celiaci. I più classici panini e hamburger, sono accostati a carni grigliate, salumi da passeggio come le tipiche coppiette di maiale, arrosticini abruzzesi e fritture. E poi verdure grigliate, pulled pork, maialino sardo, e per chi volesse un tocco d’oriente sono disponibili anche pokè e sushi. Completano l’offerta enogastronomica i gelati artigianali, bibite analcoliche e cocktail, ma anche distillati abbinati alla degustazione di sigari, un’area dedicata al mondo “bollicine” (metodo classico, Franciacorta e Prosecco) e una sezione vino con numerosi prodotti da tutta Italia.

Castelli Beer Festival

Dal 7 al 17 luglio

dalle 18 all’1

sab / dom dalle 11 all’1

Parco dell’Olmata, Viale Vittorio Veneto, Genzano di Roma (RM)

Ingresso Libero

Infoline 3923371807

https://www.facebook.com/CastelliBeerFestival/

https://www.instagram.com/castellibeerfestival/