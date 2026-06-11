Castelfranco Veneto Jazz Festival (7-11 luglio 2026)

Castelfranco Veneto Jazz Festival: grandi stelle e formazione per i giovani.

La grande forza del Castelfranco Veneto Jazz Festival sta nella capacità di trasformare un cartellone ricco di protagonisti del jazz italiano e internazionale in un’importante occasione di crescita e apprendimento per le nuove generazioni.

Molti degli artisti ospiti, oltre a esibirsi nei concerti serali, prenderanno parte ad attività formative e masterclass rivolte principalmente agli studenti del Conservatorio di Musica “Agostino Steffani”, ma aperte anche ad altri appassionati.

Ad aprire la manifestazione sarà un prestigioso quartetto all stars formato da quattro autentiche stelle del jazz internazionale: Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier ed Eric Harland. Il programma proseguirà poi con una rappresentanza ampia e trasversale del migliore jazz italiano, con artisti del calibro di Fabrizio Bosso, Mauro Ottolini, Maria Pia De Vito e il J&J Organ Trio guidato da Gianluca Carollo, affiancato da numerosi ospiti speciali.

Programma principale:

martedì 7 luglio – ore 21:15

Teatro Accademico – “First Meeting” – Gonzalo Rubalcaba (pianoforte), Chris Potter (sax), Larry Grenadier, (contrabbasso), Eric Harland (batteria)

mercoledì 8 luglio – ore 20:00

Salone di Villa Barbarella – Yakir Arbib – Piano Solo

ore 21.15 – Giardino di Villa Barbarella – Hand to Hand – Gianluca Carollo (tromba, flicorno) , Nicola Dal Bo (organo Hammond), Marco Carlesso (batteria) – Special guest : Francesca Bertazzo (voce, chitarra), Mauro Ottolini (trombone), Michele Uliana (clarinetto). (Ingresso libero)

giovedì 9 luglio ore 21:15

Sagrato del Duomo – Mauro Ottolini & Orchestra Ottovolante feat. Chiara Luppi – Mauro Ottolini (voce, trombone, conchiglie), Chiara Luppi (voce) Andrea Lagi (tromba), Morris Ottolini (tromba), Michele Polga (sax alto), Stefano Menato (sax tenore), Corrado Terzi (sax baritono), Lino Bragantini (trombone), Matteo Del Miglio (trombone basso), Enrico Trevisanato (pianoforte), Giulio Corini (contrabbasso), Luca Colussi (batteria), Valerio Galla (percussioni). (Ingresso libero . In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Accademico).

venerdì 10 luglio ore 21:15

Sagrato del Duomo – Fabrizio Bosso Quartet – Fabrizio Bosso (tromba), Julian Oliver Mazzariello (pianoforte), Jacopo Ferrazza (contrabbasso), Nicola Angelucci (batteria). (In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Accademico).

sabato 11 luglio ore 20:00

Salone di Villa Barbarella – Anna Passuello – Steffani Jazz Quintet –

ore 21.15 – Teatro Accademico – Maria Pia De Vito – Buarqueana – Maria Pia De Vito (voce), Roberto Taufic (chitarra), Huw Warren (pianoforte), Roberto Rossi (batteria, percussioni).

Per maggiori informazioni sul programma consultare il sito: Castelfranco Veneto Jazz Festival

Informazioni e prevendite

Biglietti:

Tutti i concerti sono gratuiti ad eccezione di:

First Meeting – (Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier, Eric Harland). Intero: € 35 e ridotto: € 20.

(Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier, Eric Harland). Intero: € 35 e ridotto: € 20. Maria Pia De Vito – Buarqueana – Intero: € 15 e ridotto: € 10.

Le riduzioni sono riservate agli studenti del Conservatorio “Agostino Steffani”, agli under 18 e agli over 65.

Prevendite: