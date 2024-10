“Caselle di posta” è il nuovo singolo di Leanò

Torna Leanò, in bilico tra le atmosfere urbane e quelle di un mondo subacqueo e sommerso, con un nuovo singolo in uscita mercoledì 16 ottobre 2024 su tutte le piattaforme digitali. Un nuovo capitolo per una delle voci più interessanti di Milano, dopo un’estate di silenzio che ci regala una lettera raccontata con parole sussurrate, melodie dolci e suoni onirici.

“caselle di posta” è una carezza delicata. Parla dell’impotenza che si prova quando una persona a cui vuoi bene non vede il suo valore. Vorresti prestarle gli occhi perché si possa vedere attraverso il nostro sguardo. È una lettera d’amore che cerca di far stare bene una persona cara ricordandole piccoli momenti di felicità passata: quando la pelle era ricoperta di salsedine e gli unici problemi erano i treni in ritardo e la paura di tuffarsi dagli scogli.

Non voglio pensare a niente

se non a cose belle

BIO:

Leanò è una musicista, compositrice e cantautrice di Milano.

La sua penna dolce amara si unisce a una musica sognante per parlare di tematiche che accomunano tutti gli esseri umani – e a volte anche alieni. Lo fa con immagini mai scontate, nostalgiche e a tratti deliranti che riflettono l’ironia, l’assurdo e la dolcezza del vivere.

Dopo aver saltato troppe prime ore di lezione suonando per strada, decide di prestarsi al pubblico serale suonando nei locali della scena underground milanese, poi di tutta Italia. Condivide il palco con artisti quali Irama, Giovanni Truppi, Carmelo Pipitone, Gnut…

Sin dalle prime uscite da indipendente viene attenzionata dalle playlist editoriali di Spotify posizionandosi in New Music Friday Italia e Scuola Indie. Con l’uscita di nuovi brani nel 2022 cattura l’attenzione della critica e nuovamente delle playlist editoriali duplicando la presenza in New Music Friday Italia, Scuola Indie e Fresh Finds Italia (della quale sarà il volto della copertina). Nel 2023 è tra i 12 finalisti di 1M Next, il contest per nuovi artisti del Concerto del Primo Maggio di Roma.

