Cascina Cuccagna di Milano “Il rito del jazz” dal 7 ottobre in poi

I giovani talenti del jazz italiano (e non solo) animeranno il Cuccagna Jazz Club per tutto il mese di ottobre 2025.
Martedì 7 ottobre prende il via la quarta stagione de Il rito del jazz, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi alla Cascina Cuccagna di Milano. Gli accoglienti spazi del ristorante Un posto a Milano si trasformeranno, una volta alla settimana, in un vero e proprio jazz club.
Programma
-
Martedì 7 ottobre.
Protagonista il Max Cameroni Trio, nato nelle aule del Conservatorio G. Verdi di Milano e già ospite di festival prestigiosi come JazzMi e della Società dei Concerti.
Con: Max Cameroni (pianoforte), Samuele Frisenda (contrabbasso), Matteo Traisci (batteria).
-
Martedì 14 ottobre.
- Ore 19:30: il pianista Raffaele Garramone, insieme ad Agata Garbin (batteria) e Christian Scaffidi (basso), propone un jazz elegante e complice.
- Ore 21:30: doppio set con due astri nascenti della scena italiana, Simone Locarni (già premiato in Italia e in Europa) e Giacomo Cazzaro, che presenteranno composizioni originali in uno stile contemporaneo.
-
Martedì 21 ottobre.
Sul palco lo Swing Me Trio, formato da Cecilia Carta (voce), Luciano Poli (chitarra) e Mauro Sereno (contrabbasso). Un progetto che nasce dalla voce di Cecilia Carta, nuova rivelazione dello swing/jazz, sostenuta dall’esperienza di due musicisti di lungo corso.
-
Martedì 28 ottobre.
Gran finale con il quartetto del contrabbassista polacco Jaromir Rusnak. Un jazz moderno, fatto di composizioni originali dove convivono struttura e improvvisazione, con aperture al linguaggio europeo.
Con lui: Jossy Botte (sassofono), Davide Cabiddu (pianoforte) e Andrea Lo Palo (batteria).
CUCCAGNA JAZZ CLUB – IL RITO DEL JAZZ
Un posto a Milano, Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2/4, Milano.
Ingresso libero (prenotazioni: tel. 025457785; email: info@unpostoamilano.it).