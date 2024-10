“CASA Dalì” è il nuovo EP di Loris Dalì

Esce su tutte le piattaforme digitali venerdì 4 ottobre 2024 “CASA Dalì”, il nuovo EP del cantautore abruzzese Loris Dalì e già anticipato dal singolo “Se citofoni scendo”. Impregnato di leggerezza e della semplice poesia della quotidianità, “CASA Dalì” è un disco completamente analogico, fatto in casa e registrato a mano dallo stesso artista che definisce se stesso come “un cantautore stagionale”.

“Da casadali, oltre i tetti, si vede il mare. C’è una grande stanza con un pianoforte accordato storto, ma con un suono speciale. Dalle finestre aperte le cicale e il Rapido Taranto-Ancona, il citofono, il cane, tutta la casa è entrata nel disco. Anche gli amici musicisti hanno suonato e registrato in studi “casalinghi”. Insomma nelle mie intenzioni ascoltando queste canzoni si doveva “sentire” casadali e per questo il lavoro di produzione di mio figlio Jacopo e di Marcello Nigra è stato fondamentale.” Scopri il disco su SPOTIFY

DISCO “CASA Dalì” Mix Grifo Bomboclat @grifobomboclat Master: Marcello Nigra Registrato a Casadalì @casadali Copertina, videoclip foto e immagini: Paolo Adduce (www.morodrom.it) SE CITOFONI SCENDO Batteria: Carlo Fasciano Basso: Paolo Fasciano Percussioni: Giorgio Barberis Cori Manuela e Morgana Chitarre, pianoforte e voce: Loris Dalì DOGGYSTYLE Batteria: Carlo Fasciano Basso: Cristiano Blanco Piano elettrico e pad: Maestro Paolo Caserta Fischio: Stefano Piri Colosimo Chitarra e voce: Loris Dalì SUPERMERCATO Percussioni: Giorgio Barberis Chitarra, pianoforte e voce: Loris Dalì ACCENTO Percussioni: Giorgio Barberis Chitarra, pianoforte e voce: Loris Dalì Sax: Tiziano Guidetto STAY FRESH Ukulele e gong: grifobomboclat Voce: Loris Dalì BIO: “Un cantautore credibile, convincente e imprevedibile che cattura l’orecchio con ironia e poesia.” – Rock.it “Anche nella dimensione live Loris marca la propria originalità, con un misto tra musica, cabaret e teatro canzone.” – All Music Italia “Tra le cose più interessanti partorite dall’universo musicale italiano nel 2015.” -Rockerilla Infatti una delle frasi ricorrenti di Loris Dalì è “Sono famoso l’anno prossimo dal 2014”. In realtà forse non ha nemmeno voglia di diventare “famoso”, qualunque cosa voglia dire. Loris Dalì è un cantautore che vive appieno la sua vita da artista, sia mentre porta in giro la sua musica che quando si esibisce chitarra e voce dopo aver cucinato in qualche ristorante a Silvi Marina. Instagram Facebook YouTube Spotify