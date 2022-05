CAROVANA TABÙ e FABRIZIO BOSSO: Al via da Ferrara il Miles To Go Tour

Maggio 2022

11 maggio

Ferrara – Teatro Nuovo

12 maggio

Casale Monferrato – Teatro Municipale

13 maggio

Alba – Teatro Sociale G.Busca

Sala Marianna Torta Morolin

14 Maggio

Teatro san Domenico – Crema (Cremona)

15 maggio

Mestre – Teatro Momo

Miles to go è un progetto del gruppo italiano Carovana Tabù insieme a Fabrizio Bosso.

L’obiettivo è quello di portare al pubblico la musica di Miles Davis in nuova veste, attraverso una suite composta da sette arrangiamenti originali di celebri brani di Davis e tre brani inediti, ispirati ad omonimi quadri dell’artista.

Le sonorità di ogni brano traggono spunto dallo studio e dalla riscoperta dei vari periodi della musica di Miles Davis, a cui si aggiungono elementi stilistici, formali, armonici e ritmici caratteristici della musica classica e contemporanea, con particolari riferimenti a Bach, Hindemith, Stravinskij, Ravel, Debussy, Morten Lauridsen e Astor Piazzolla.

Il progetto incrocia la tromba solista di Fabrizio Bosso, col sound jazz/funk/pop dei Carovana Tabù e il live electronics.

«Talento, coraggio e fantasia. Queste sono le emozioni che mi hanno trasmesso i ragazzi di Carovana Tabù, la prima volta che li ho sentiti suonare. Infatti, quando poi mi hanno contattato, ho accettato subito di partecipare come ospite in questo loro progetto su Miles Davis. Sono felice di poter suonare con loro e contribuire a far conoscere la musica di un genio della musica del ‘900, mai troppo celebrato» Fabrizio Bosso.

«La musica di Miles Davis è stata per noi lo strumento di connessione nella lontananza del lockdown, ognuno nella sua stanza, ognuno in una città diversa d’Italia. La collaborazione con Fabrizio Bosso, perfetta per l’intento del progetto, ovvero la sfida di sperimentare con modernità e stile una musica ricca di immagini ed emozioni, senza renderlo un esercizio di stile, ma un messaggio semplice di gioia, vicinanza emotiva e apertura» Carovana tabù.

Grazie,

Stefano Proietti – pianoforte, tastiere e arrangiamenti

Andrea Albini – chitarra acustica ed elettrica

Nicole Brandini – basso elettrico

Davide Di Giuseppe – batteria

Giacomo Cazzaro – sax alto

Federico Limardo – sax tenore e soprano

Tony Santoruvo – tromba e flicorno

Giulio Tullio – trombone

@carovanatabu

www https://linktr.ee/carovana

Instagram https://bit.ly/Insta-Carovana

Facebook https://bit.ly/FB-Carovana

Youtube https://bit.ly/Youtube-CT

BIO

Carovana Tabù è una band formata da otto giovani musicisti provenienti da tutta Italia. La loro peculiarità è il sound che nasce dalla commistione di diversi generi funk, jazz e il soul, con riferimenti stilistici alla musica classica e l’aggiunta di live electronics.

I componenti della band, come musicisti individuali, hanno collaborato e partecipato a/con : Sanremo Young, Festival Show, Ballata per Genova, Amici di Maria De Filippi, Umbria Jazz, Fabrizio Bosso, Davide Pezzin, Eric Marienthal, Massimo Ranieri, Gino Paoli, Arisa, Marco Masini, Rita Pavone, Noemi, Enrico Ruggeri, Ron, Sergio Cammariere, Gigi D’Alessio, Mahmood, Riccardo Cocciante, Andrea Tofanelli, Simon Le Bon, Europe, Ted Neeley, John Travolta e molti altri.

Point of View è il titolo del loro ultimo album ed è anche l’essenza della loro musica: dare nuove chiavi di lettura ai successi della musica italiana e internazionale attraverso arrangiamenti inediti.