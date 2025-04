“Carezze” è il nuovo album di Robi

Fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 11 aprile 2025 “Carezze”, album che nasce dalla penna di Roberto Ballauri, in arte Robi, dal suo bisogno di raccontarsi con la musica, perché le parole non sempre sono sufficienti. Nasce dalla necessità di comunicare con semplicità, naturalezza, perché è così che nascono le canzoni più belle. Nasce da sere, diventate notti, passate in un piccolo studio a fare musica tra amici. “Carezze” è un disco nato da un percorso durato due anni, frutto del lavoro di tanti e di tanta passione. “Carezze” è un sogno, grande, che esce dal cassetto e prende vita. “Carezze” è un insieme di emozioni che raccontano una storia che finisce e una che inizia, il cuore che batte, la testa che pulsa e lo stomaco che si attorciglia. “Carezze” è l’immagine dolce di una mano che sfiora un viso, che tocca una schiena e che leggera si poggia su una spalla. “Carezze” è un addio ma anche un nuovo inizio. Parla a molte persone in modi diversi, parla con il cuore.

“Il disco esce ora, dopo mille cambi di rotta, e molteplici vicissitudini. È stato costruito dolcemente, come una storia, tra notti passate in studio con Kevin Mancardi e con il prezioso aiuto di Davide Tagliapietra. All’interno del disco c’è la voglia di ballare, di sentirsi deboli, di urlare a squarciagola, di abbracciarsi e di tornare a casa. Racconta di sogni e di fragilità, di addii e di nuovi incontri, con naturalezza. Carezze è per tutti quelli che nonostante tutto non smettono mai di sognare. Sono davvero felice che da questo momento sia di tutti.” Scopri il brano: https://bfan.link/carezze-1

Produzione e arrangiamento: Kevin Mancardi Mix e mastering: Davide Tagliapietra

BIO:

Roberto Ballauri, in arte Robi, nasce a Torino il 2 Marzo 1996 e cresce in un piccolo paese della provincia di Cuneo: Clavesana. A sedici anni imbraccia la sua prima chitarra e comincia a cantare, a squarciagola, scoprendo così la sua forma d’espressione. Inizia a scrivere i propri brani, dall’inclinazione indie pop e, accompagnato dal vivo dalla sua band, si esibisce tra teatri, locali e piccoli festival. “Carezze” è il suo secondo lavoro in studio, un disco che rappresenta al meglio le sonorità del cantautore: pop e dirette. Un lavoro capace di mettere a nudo paure e fragilità, raccontando di come esperienze diverse possano spezzare l’incanto di giorni sereni, o accendere e far brillare i sogni più belli. I brani nascono da una sola penna, che ha trovato rifugio nello studio di Kevin Mancardi, collaboratore, produttore e amico di Roberto. Condividere la propria musica con qualcuno a cui si vuole bene, la rende indubbiamente più forti. I mix ed i master del progetto sono stati chiusi da Davide Tagliapietra, produttore e chitarrista dall’infinita esperienza. Il primo lavoro del cantautore è l’EP “Occasioni”, dalle sonorità intime e ricercate, contente brani quali “I sogni vengono dal mare” e “La cosa più chiara che c’è”.

