Canzoni d’Amore e d’Alchimia, il nuovo album di Kamal

Carlo Bonomelli, classe 1982, artista poliedrico proveniente dalle Valle Camonica (BS). Musicalmente autodidatta, nei primi anni ’00 prende parte a diversi progetti musicali dei generi più disparati (e disperati). Nel 2007 inizia il suo progetto solista con il nome di battaglia Kamal, ricevuto in dono durante un viaggio in Nepal. Tra il 2010 e il 2013 vive tra Australia e Asia. Tornato in Italia pubblica il suo primo album “La bacchetta magica e altre storie…” (2013), seguito da “Don’t Think too Much” (2015) e “2017. Aborigeni Italiani” (2017), anche come altri EP digitali e varie collaborazioni. Il 12 giugno 2021 esce il suo nuovo album “Canzoni d’Amore e d’Alchimia” anticipato dal singolo/videoclip “La ballata dell’ammalato” uscito a dicembre 2020.

ASCOLTA L’ALBUM

https://songwhip.com/carlokamalbonomelli/canzoni-damore-e-dalchimia

CREDITI

Produzione artistica di Carlo Bonomelli e Marco Giuradei. Registrato e mixato presso La Taverna Studio di Provaglio d’Iseo (BS) da Marco Giuradei nel periodo tra febbraio e maggio del 2021 (ad eccezione de “La ballata dell’ammalato” registrata nell’autunno del 2020). Arrangiamenti di Marco Giuradei (tastiere, bassi, chitarre, fisarmonica, percussioni, cori, varie ed eventuali) e Carlo Bonomelli (voci, chitarre, percussioni), con la partecipazione straordinaria di Gaia “Santa Lux” Bonomi (anche conosciuta come Santa Ethera da Gerico) alla voce e cori e Mirela Isaincu (in arte MiReLa) al violino e cori.

VIDEOCLIP

https://youtu.be/6aXJjzp9cw4