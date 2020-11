CANTIERE GIOVANI: Aldolà Chivalà ospiti venerdì 27 novembre del “Cantiere Virtuale”

Proseguono gli appuntamenti del Cantiere Virtuale, la programmazione di eventi e iniziative online promosse dall’associazione non-profit Cantiere Giovani, in risposta alle attuali limitazioni dettate dall’emergenza sanitaria. Uno spazio virtuale ad accesso gratuito con incontri settimanali e dirette streaming (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21) con artisti, insegnanti, educatori e istituzioni, sulle pagine Facebook e Instagram del Centro “Il Cantiere” e sul canale YouTube di Cantiere Giovani.



Venerdì 27 novembre dalle ore 20 spazio alla musica elettronica e agli slam improvvisati di Aldolà Chivalà, duo nato nel 2009 dall’incontro tra il produttore artistico Mauro Romano e il poeta “improvvisatore” Aldo Laurenza. Due performer che portano in scena la loro poesia sonora e vocale che racconta fatti di vita quotidiana, tematiche esistenziali e sociali con ironia, provocazione e non sense.



Il programma di contaminazione e confronto, inaugurato lo scorso 19 novembre, presso il Centro Il Cantiere di Frattamaggiore, si sposta così dallo spazio fisico a quello virtuale, per dare un segnale forte di resistenza e positività. Cinque giorni a settimana per quattro ore al giorno coinvolgeranno il pubblico (di ogni fascia d’età) in attività che vanno dai corsi di lingua spagnola e inglese ai laboratori di cucina dal mondo, dalle lezioni di yoga e antistress all’arte e pedagogia. Ma non solo, incontri rivolti ai giovani con uno spazio di informazione su opportunità di formazione, lavoro e volontariato, dirette con insegnanti e istituzioni per approfondire i temi della scuola e uno spazio di intrattenimento con attività ludiche per i più piccoli.



Cantiere Giovani, organizzazione non-profit nata nel 2001, offre servizi socio-educativi rivolti a giovani, associazioni, enti pubblici e istituti scolastici di ogni ordine e grado. Lavora principalmente tra Napoli e Caserta, attivando diversi progetti in rete con realtà di tutto il territorio nazionale e implementando azioni sulle politiche giovanili in ambito europeo. Attualmente ha in corso circa 20 progetti supportati da enti pubblici (Regione Campania, Ministero per le politiche sociali, Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unione Europea – Programma Erasmus Plus) e privati (Impresa Sociale Con i Bambini, CSV Napoli, Fondazione con il Sud). Cantiere Giovani, offre servizi in diversi ambiti: dall’infanzia ai giovani, dalle comunità locali ai soggetti svantaggiati; oltre a servizi di supporto agli enti del Terzo Settore nella progettazione e nella comunicazione.

Per informazioni e contatti: Cantiere Giovani, via XXXI Maggio, 22 Frattamaggiore (Na) tel. 081.8328076 | posta@cantieregiovani.org Facebook: Cantiere Giovani | YouTube: Cantiere Giovani www.cantieregiovani.org