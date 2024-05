“Can’t control myself” è il nuovo singolo di Meri Lu Jacket

Fuori da venerdì 24 maggio 2024 il nuovo singolo di Meri Lu Jacket, intitolato “Can’t Control Myself”. Meri Lu Jacket è una cantante, compositrice e musicista che si distingue per uno stile unico e personale. Le sue esibizioni sono apprezzate per l’energia e la capacità di mescolare diversi stili musicali. Il percorso musicale di Meri Lu Jacket ha avuto un inizio promettente con il suo primo singolo, “Suitcase”, lanciato a febbraio e promosso al “The Camden Club” di Londra. Successivamente, si è esibita per Sofar Sounds Sofia, dove ha suonato in esclusiva la versione acustica di “Can’t Control Myself”, disponibile live su YouTube. Ha poi partecipato al St John’s Contest di San Giovanni alla Vena, nel comune di Vicopisano, dove ha ottenuto il primo posto su 24 band selezionate tra le 100 iscritte.

“Can’t Control Myself”, il suo secondo singolo, esplora le difficoltà delle relazioni complicate, in cui entrambe le parti sanno che è finita ma rimangono legate ai sentimenti iniziali. Questa canzone riflette l’intensità emotiva che caratterizza il lavoro di Meri Lu Jacket. Il brano è stato prodotto dalla Firstline Records di Alex Marton, con le chitarre suonate da Filippo Scandroglio. Meri Lu Jacket non si ferma mai: quest’anno ha intrapreso anche il Cammino di Santiago e, in ogni posto dove trovava una chitarra acustica, si esibiva in mezzo ai pellegrini di tutto il mondo. La sua passione, oltre alla musica, è viaggiare, e con la sua chitarra esplora continuamente nuovi posti, cercando la sua audience senza contare troppo sui social media, proprio come facevano i Rolling Stones negli anni ’60.

Dalle strade d’Europa agli angoli del mondo, il viaggio di Meri Lu Jacket è stato caratterizzato da passione e dedizione. Per il suo prossimo album, Meri Lu Jacket ha collaborato con talenti noti, tra cui Tony Moore, musicista che ha suonato con Iron Maiden, Cutting Crew e Marie Claire D’ubaldo. Meri Lu Jacket parteciperà anche al Firenze Suona Contest, esibendosi il 31 maggio per la semifinale alle Murate, presso il Caffè Letterario di Firenze. Questa sarà un’opportunità per apprezzare dal vivo il talento di questa artista emergente.

Produzione Artistica:

Alex Marton per FirstLine Production

Suonato da Alex Marton e Filippo Scandroglio

Foto

Why Not Studio – Giulia Salvadori

BIO:

Meri Lu Jacket è nata nel Regno Unito ma è cresciuta in Italia, immergendosi nella vibrante cultura che la circondava. È una cantante, compositrice, e musicista con uno stile unico tutto suo. Le sue esibizioni sono come un’esplosione di energia, grazie alla sua voce potente e alla sua capacità di mescolare diversi stili musicali insieme. Dai ritmi elettronici alle melodie soul, lei ha fatto tutto! Nel corso degli anni, Meri Lu Jacket ha collaborato con molti artisti provenienti da scene musicali di ogni tipo. Ora, si sta facendo strada nella ribalta con il suo progetto da solista, pronta a condividere la sua nuova musica con il mondo.

Meri Lu Jacket si è elevata al culmine della sua passione per la scrittura di canzoni laureandosi in Songwriting presso la rinomata British Modern Music University a Bristol, si è rapidamente distinta come una forza catalizzatrice nel panorama musicale internazionale. Meri Lu Jacket ha trasformato la sua passione per suonare per strada in un’incredibile opportunità di connettersi con altri artisti in viaggio attraverso l’Europa. Lungo il cammino, ha avuto l’opportunità di incontrare una vasta gamma di talenti musicali, condividendo esperienze, ispirazioni e, soprattutto, creando musica insieme. Questi incontri hanno dato vita a collaborazioni uniche e significative, permettendo a Meri Lu Jacket di espandere il suo bagaglio artistico e di arricchire la sua esperienza musicale. Con le sue sessioni di songwriting, Meri Lu ha intessuto un legame unico con artisti emergenti in ogni angolo del globo. Da Londra al Portogallo, un faro luminoso che guida le menti creative attraverso le correnti tumultuose del processo creativo.

Meri Lu è più di una compositrice; è una visionaria, un’artista che sussurra melodie all’anima dei suoi collaboratori e trasforma emozioni in armonie indimenticabili. Ha anche aggiunto un capitolo entusiasmante alla sua carriera artistica scrivendo e registrando la colonna sonora per il film “Mercedes” (Panoctupus Production) ancora in attesa di uscita. Si è recata a Bratislava, Slovacchia per lavorare alla colonna sonora del film.

Meri Lu Jacket non è solo musica: è una vera imprenditrice con un talento naturale per creare esperienze indimenticabili. In Toscana, è la mente dietro “Maremma Unplugged”, un’azienda che organizza concerti intimi esclusivi sulle colline pittoresche, aggiungendo un tocco di magia al paesaggio toscano. Svelando il luogo, l’artista rimane segreto. Ma non è tutto: a Londra, Meri Lu Jacket ha una residenza nel rinomato “Bedford Pub“, un luogo sinonimo di esibizioni leggendarie di artisti come Ed Sheeran, KT Tunstall, James Morrison e James Bay. Non solo si esibisce sul palco con le sue performance una volta al mese, ma assume anche il ruolo di ospite e presentatrice, aggiungendo il suo tocco personale agli eventi iconici del locale.

