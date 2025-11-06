“Candies for Halloween” in arrivo il nuovo singolo punk rock di Foolish But Not Alone

Il 21 novembre 2025 esce “CANDIES FOR HALLOWEEN”, il nuovo singolo di Foolish But Not alone: Una scarica di punk rock dal sapore dolce amaro che anticipa l’EP d’esordio “NON ORDINARY”, in arrivo il 28 Novembre su tutte le piattaforme digitali.

Candies for Halloween è brano che non si limita a raccontare l’amore, ma lo fa vivere come una scarica chimica dolce amara dove due estremi non si annullano, ma si tengono in vita a vicenda. È una rappresentazione del proprio stato sentimentale dove due persone diverse, opposte riescono a trovare l’equilibrio perfetto, esattamente come le caramelle in una festa come Halloween.

Registrato e mixato da Gianluca Veronal presso Attitude Studio, Candies for Halloween è costruito su chitarre sature e linee vocali viscerali che si intrecciano in un crescendo emotivo. Il suono autentico, ma allo stesso tempo lucido e contemporaneo: un equilibrio perfetto tra caos e controllo, tra dolcezza e distruzione.

“You are my candy, I’m your Halloween” non è solo un ritornello , è una dichiarazione di dipendenza reciproca, il bisogno di perdersi nell’altro fino a perdere la percezione del tempo e a trovare un l’equilibrio.

Il singolo apre la strada a NON ORDINARY, l’EP di debutto in uscita il 28 Novembre che raccoglie sei brani nati dall’urgenza di sentirsi vivi, anche quando tutto sembra andare in pezzi.

Ma quei pezzi c’è prima o poi da raccoglierli.

È sincero, viscerale, impulsivo.

Dopo dieci anni come frontman dei The Ferrets, con alle spalle tour e diversi album pubblicati (tra cui uno mixato a San Diego nello stesso studio dei Blink-182 e Angels & Airwaves), nel 2025 decide di intraprendere una nuova avventura: un progetto solista.

Melodico ma dal sapore old school, che richiama le atmosfere dell’emo e del punk rock anni ’90.

Suoni catchy ma testi tristi.

Foolish But Not Alone è il nome del progetto e prende il suo nome da un concetto ben definito. “Foolish” perché sciocco e timido, “But Not Alone” perché ha al suo fianco una band che lo accompagna sui palchi italiani ed europei. E soprattutto perché, per quanto si possa essere strani o sentirsi fuori posto, non si è mai davvero soli.

Questo progetto nasce da un’esigenza personale: quella di mettersi a nudo, abbracciare le proprie stranezze e debolezze, e farlo senza vergogna.

Stay True, Stay Foolish.