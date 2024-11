“Campari e prosciutto” è il nuovo singolo di Phatale&Tony SmB

“Campari e prosciutto”, in uscita venerdì 8 novembre 2024, è la ripartenza di Phatale & Tony SmB, due rappresentanti della Santa Marina Bully, collettivo calabrese di writer, dj, creativi e artisti a tutto tondo ed è proprio da queste atmosfere che i due Phatale e Tony si uniscono per dare voce al loro rap, old school, ma con quel giusto tocco di moderno, che rappresenti a pieno il loro vivere a metà tra provincia e città. Della Calabria manca loro l’aria, ma non quel senso di oppressione e negativa ambizione che porta a chiudere le porte della loro determinazione in un clima di provincia che li fa solo vivere in un piccolo oblio. È della città però, in questo caso Roma, che si racconta l’apertura al fare e allo scrivere dei due artisti, senza però dimenticare da dove si è partiti, ovvero quell’hip hop pieno di carattere e che li ha visti formarsi in vicoli e battle.

fuori per SANTA MARINA BULLY

scritta da Tony SmB e Phatale

prod Phatale

grafiche Mattia Pingitore

distro Altafonte Italia

BIO:

Alessio Patamia, in arte Phatale, nasce a Catanzaro nel 1996. Da sempre immerso nella musica, studia chitarra fin dall’età di 8 anni fino al conseguimento del diploma in Chitarra Jazz presso il Conservatorio di Santa Cecilia. Al lavoro di musicista affianca quello di Dj, producer e, dal 2021 dopo l’incontro con Tony Smb, si dedica pienamente all’attività di rapper. Nel 2024 vince la competizione Romana “Cypher night contest. Fa parte del collettivo calabrese “Santa Marina Bully” e della crew romana “Back to the roots”. Nel lontano 2021, tra lockdown, autocertificazioni e zone multicolor, la necessità di “rappresentare” prese il sopravvento nella mente di Phatale e Tony Smb. Nello slang dei due rapper, questo termine preso in prestito dalla cultura Hip Hop, ha tutta un’altra connotazione: invadere gli skatepark, i playground e perchè no, i bar, con le loro vibrazioni, markeri carichi d’inferno e il loro alcolismo molesto.

Tutto accompagnato da due elementi imprescindibili, Campari e prosciutto.

