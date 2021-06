CAMILLA WELLS: esce oggi il nuovo singolo “BONES”

Da oggi, venerdì 4 giugno, è in radio e disponibile in digitale “Bones” (BRX Records), il nuovo singolo di Camilla Wells ( https://smarturl.it/cwbones ).

È on line da oggi anche il video ufficiale:

Dopo l’ottima accoglienza del brano di esordio “Lonely”, la cantautrice pavese torna con un’intensa ballad elettro-acustica scritta a quattro mani con Vincenzo Del Corno, che ha inoltre affiancato Marco Barusso nella produzione artistica della canzone.

“Bones” è il resoconto di un’esperienza dolorosa, che lascia ferite profonde nell’anima e scalfisce il corpo.

Attraverso un’interpretazione toccante e un testo fortemente evocativo, la cantautrice descrive il travagliato confronto con le proprie emozioni e l’importanza di una mano tesa alla quale aggrapparsi per riemergere dal buio.

«“Bones” è una canzone sulla sofferenza e sulla forza interiore per superarla» racconta Camilla «Ma a volte ci sono sofferenze così grandi da diventare abissi e la nostra sola forza non basta. Chiedere aiuto non è la fine del nostro valore, ma l’inizio del nostro coraggio.»

Il videoclip di “Bones”, diretto da Vincenzo Ricchiuto e Francesco Collinelli, ritrae la cantante in uno scenario distopico, dove l’essere umano è quasi assente.

Mentre vaga senza una meta, Camilla si imbatte in una villa abbandonata rimasta miracolosamente intatta, che diventa il suo rifugio. Da qui cercherà, mediante segnali radio, altri sopravvissuti come lei, nella speranza di ricominciare insieme una nuova vita.

BIO

Camilla Wells, al secolo Camilla Pozzi, nasce a Segrate nel 1994 e cresce in provincia di Pavia, dove vive tuttora. Dopo il Liceo inizia a dedicarsi allo studio del canto e milita in diverse formazioni, dove esprime le sue molteplici influenze musicali, muovendosi tra il rap e il nu-metal, la black music e il soul. Nel 2017 Camilla entra come seconda voce negli Unreal City, band prog-rock con cui registra l’album Frammenti Notturni. Il tour promozionale le permette di suonare, oltre che in Italia, anche in Inghilterra, Giappone e Corea del sud. Nel 2018, conclusasi l’esperienza con gli Unreal City, inizia a lavorare al suo progetto solista Camilla Wells, in collaborazione con Vincenzo Del Corno; prosegue inoltre il suo percorso di formazione canora presso il NAM di Milano. A novembre 2020 pubblica il primo singolo Lonely, prodotto da Marco Barusso e Vincenzo Del Corno. Il brano riceve un’ottima accoglienza sia in Italia che all’estero, approdando anche in TV all’interno del noto programma “Cortesie per gli ospiti” su Discovery Channel. Il 4 giugno 2021, Camilla pubblica il nuovo singolo“Bones”, rinnovando la collaborazione con Marco Barusso e Vincenzo Del Corno.

Fb https://www.facebook.com/camillawellsofficial

IG https://www.instagram.com/camilla_wells_official

YT https://www.youtube.com/c/CamillaWellsOfficial