“Camicia bianca” è il nuovo singolo di Speedy

Dopo Cremonini, Speedy torna con Camicia Bianca, il nuovo singolo disponibile dal 27 giugno per Semplicemente Dischi e Marley360.

Camicia Bianca è una metafora della vita per Speedy, che esprime in musica le trasformazioni interiori, i rimpianti e le cicatrici lasciate dal tempo, rappresentate nel testo da macchie di vino. Un’immagine semplice ma potente, che riassume lo spirito del brano: vivere significa anche sporcarsi, cambiare forma e portare addosso i segni di ciò che ci ha attraversati. Un brano it-pop dalle influenze indie, uno specchio emotivo in cui è facile ritrovarsi.



“Una notte non troppo lontana sono tornato a casa un po’ brillo e ho iniziato a pensare fortissimo a quante me ne ne fossero capitate nei mesi precedenti. Così ho deciso di scrivere una lettera a me stesso per metterlo in guardia dal fatto che nel giro di un anno possono cambiare e succedere tantissime cose e che, per quanto proviamo a tenere la nostra camicia bianca pulita, ci sarà sempre qualche bicchiere di vino pronto a macchiarla.”

L’universo di Speedy è fatto di frasi che si stampano in mente, come “panni al vento appesi ad uno stendino” e “sigarette in cerca di un accendino”, frammenti poetici che raccontano la nostra esistenza sospesa ed incerta ma profondamente umana.

I continui riferimenti alle proprie esperienze e ricordi si confermano essere una cifra stilistica per Speedy: un artista che nonostante i suoi 20 anni riesce a mostrare una maturità poetica e musicale non comune per la sua età.

CREDITI

Testi e musica: Francesco Servidio

Produzione: L’ennesimo

Chitarre: Paolo Pasqua, Andrea De Fazio

Label: Semplicemente Dischi & Marley360

BIO

Francesco Servidio, in arte Speedy, è un giovane cantautore calabrese classe 2002. Vive a Sant’Agata di Esaro, piccolo borgo in provincia di Cosenza, si diploma al liceo classico e continua gli studi in lettere all’Università della Calabria. Fin da bambino la sua passione è cantare e trasmettere i propri stati d’animo attraverso le parole. Nel 2024 “Marley Session” decide di seguire il suo progetto e, in seguito a un forte riscontro sui social e tra la gente, il suo primo singolo “Mano nella mano”. Nelle sue canzoni non mancano i riferimenti alla propria terra d’origine e a quelle che sono le diverse sfumature della vita di un ventenne e non solo.

Semplicemente Dischi nasce nel 2020 e vuole imporsi come un nuovo punto di riferimento nel settore a livello nazionale. Dare una nuova vita in vinile ad album storici della scena musicale indipendente italiana, ma anche offrire la possibilità alle band del territorio di mettere su disco i propri progetti rimasti nei cassetti per anni.La volontà comune è quella di stampare dischi in tirature limitate e numerate, da collezione, per i distribuirli in tutta Italia, da Torino fino a Palermo. Lo stesso faremo con quei gruppi locali che solitamente non hanno la forza per dare alla luce i loro dischi e che, invece, potranno trovare un valido supporto restando sul territorio. L’attività di compravendita di dischi da collezione gestita da Semplicemente Dischi serve a finanziare le attività di stampa, promozione e distribuzione per le nostre produzioni.