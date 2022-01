Caligola Records pubblica MASSIMO URBANI «Live in Mestre Venezia 1982»

L’etichetta discografica Caligola Records ha pubblicato in formato digitale, all’interno della sua collana Historical Concerts Series, Massimo Urbani Live in Mestre Venezia 1982, concerto tenutosi al Magazine, un piccolo club che Caligola ha gestito a Mestre fra il 1982 ed il 1983. Se la qualità della registrazione – su cui è stato fatto comunque un prezioso lavoro di masterizzazione – può apparire precaria, la qualità espressiva della musica, con un giovane Marcello Tonolo al pianoforte, ha convinto Claudio Donà e tutti gli animatori dell’etichetta che era giusto pubblicarla, affinché i numerosissimi estimatori, non solo italiani, di Massimo Urbani, potessero godere di questa piacevole scoperta. Si tratta infatti di una registrazione effettuata da uno spettatore appassionato presente la sera del concerto, tenuta nel cassetto per quarant’anni.

Si tratta di un’ulteriore bellissima testimonianza dello straordinario valore artistico di Massimo Urbani che con il suo fraseggio personale e creativo, la sua impareggiabile tecnica e la sua sublime espressività ha lasciato un marchio indelebile del suo breve passaggio su questa Terra. Come molti già sapranno, Massimo Urbani ci ha lasciato a soli 36 anni, il 23 giugno 1993 per un collasso cardiocircolatorio provocato da un’overdose di eroina; vittima della sua estrema sensibilità e della sua inguaribile inquietudine.



Massimo Urbani (alto sax) *,

Marcello Tonolo (piano),

Piero Leveratto (double bass),

Valerio Abeni (drums).

Special guest : jacopo Jacopetti (tenor sax) on tracks n° 5/7.

* Massimo Urbani out on track n° 7

Live in Mestre Venezia 1982 by Massimo Urbani (feat. Marcello Tonolo & Piero Leveratto)

Live recorded at Club Magazine, Mestre (Venezia), Italy, on 4th September 1982;

analog recording, A/D conversion and editing at Marghera (Venezia), by Sandro Devò; mastering at Digitalsound Studio, Vedelago (Treviso), Italy, by Walter Bertolo, in 2020.