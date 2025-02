“C.A.D.O.” è il nuovo singolo di Angelae

É disponibile da venerdì 28 febbraio 2025 su tutte le piattaforme digitali un nuovo capitolo firmato da angelae, alter-ego artistico della cantautrice padovana classe 1990 Angela Zanonato. Il brano, dal titolo “C.A.D.O” affonda in un intimo pop sperimentale e mescola atmosfere oscure e suoni elettronici ipnotici. Questo nuovo singolo gioca con il contrasto tra sacro e profano, trasformando un’ispirazione liturgica in un’invocazione ambigua e provocatoria. Registrato in presa diretta per catturare un sound viscerale e potente, il brano trasmette un’energia cruda e immediata, amplificata da un mastering d’eccezione curato da Alex Gordon agli iconici Abbey Road Studios. Tra colpa, piacere e redenzione, questa traccia trascina l’ascoltatore in un viaggio sonoro intenso e destabilizzante, perfetto per chi ama le sonorità audaci di artisti come Poppy.

Autore: Angela Zanonato

Compositori: Andrea Barin, Vittorio Ferraresi, Adelaide Garbin, Emanuele Vassalli, Angela Zanonato

Produttore artistico: A2 RECORDS

BIO:

angelae, nome d’arte di Angela Zanonato, cantautrice padovana classe 1990, coniuga l’attenzione al testo e l’interpretazione cantautorale con un sound che spazia tra l’electro-pop e l’R’n’B, approcciando in maniera giocosa la produzione delle voci e le forme scelte per i brani. Influenzata dall’ascolto dei grandi cantautori italiani, inizia a scrivere i primi testi spinta dalla necessità di comunicare e di analizzare, in maniera quasi chirurgica, le emozioni e i rapporti umani.

L’incontro provvidenziale con Andrea Barin, che da lì in avanti entra nel progetto e partecipa ad ogni produzione, l’ha spinta nel 2018 a portare in studio il suo primo album di inediti “angelae”. In collaborazione con Alka Record Label esce, nel maggio 2021, “Passi Piccolissimi” EP prodotto da Michele Guberti che di fatto segna un netto cambio nel sound del progetto.

Nel 2022 il sodalizio con Anthill Booking porta l’artista in giro per l’Italia con oltre 40 concerti, l’anno si conclude con la partecipazione di angelae come finalista del Premio Bianca D’Aponte 2022. Esce il 21 aprile 2023 “Sassolini” l’ultimo album da cui sono estratti i singoli “La casetta in Canadà” e “Punto Gi” con cui la cantautrice vince il premio Onda Rosa Indipendente 2023. L’artista è ora impegnata in studio di registrazione per la realizzazione di un nuovo lavoro, il primo singolo “La giostra” è uscito a fine estate del 2024, e sono poi seguiti i brani “Più male di così“, “Pensiero confortevole” e “Niente di speciale“.

https://www.instagram.com/angelaemusic/