“bye” è il nuovo singolo di The 24 Project feat. Angela Iris

É in uscita venerdì 20 gennaio 2023 in distribuzione Believe, “bye“, il nuovo singolo di The 24 Project che continua il suo percorso di collaborazione con vari artisti della scena underground in vista di un nuovo disco, questa volta intrecciandosi con la voce e il testo struggente della cantautrice Angela Iris. Il brano racconta tutte le fragilità nate da una storia d’amore finita, come in un abbraccio consolatorio. Il sound elettronico del producer faentino accompagna la calda voce della cantautrice milanese in una perfetta fusione di stili che dà vita a una canzone emozionante e coinvolgente.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/the24project-bye



BIO THE 24 PROJECT:

Rodolfo Liverani è The 24 Project.

Inizia a suonare il pianoforte fin da bambino ma successivamente si avvicina alla musica elettronica, sviluppando una passione per i sintetizzatori e i campionatori. Si laurea in Pop Keyboards (tastiere elettroniche) al Conservatorio A. Boito di Parma e nel frattempo inizia a suonare come tastierista in numerosi progetti musicali. Le sue influenze musicali vanno dall’hip-hop al soul ma ritrova se stesso nei suoni elettronici. Esordisce nell’estate del 2022 con il disco “Chapters“, raccolta di tutti i singoli precedentemente pubblicati.

https://www.instagram.com/the24project_music/

BIO ANGELA IRIS:

Angela Iris è il nome d’arte della cantautrice milanese Angela Ieriti.

Il suo progetto discografico cantautorale nasce nel 2020, dopo anni di gavetta live con la pubblicazione di “Un Bel Guaio“, l’EP d’esordio uscito il 28 agosto 2020 distribuito da Artist First, che l’ha portata, tra l’altro, ad esibirsi sul palco di Radio Deejay a Riccione per l’edizione 2020 di Deejay On Stage.

Il disco, contemporaneamente, sancisce l’abbandono dell’artista alle sonorità pop a favore di un mondo sonoro più vicino all’urban e al soul/R&B. A maggio 2021 esce “Whisky” in collaborazione con suo fratello, il trapper Flacko. Tra fine del 2021 e l’inizio del 2022 inizia quindi a pubblicare i singoli, prodotti dalla sua amica e produttrice Plastica (nome d’arte di Matilde Ferrari), estratti dal suo nuovo disco in cui Angela indaga in musica gli aspetti psicologici del suo essere e della sua esistenza. L’album si intitola proprio “Psiche” ed è stato pubblicato a luglio 2022, per la prima volta per l’etichetta Piuma Dischi. A dicembre 2022 esce Stati di incoscienza, il primo brano in collaborazione con il produttore Jurijgami.

https://www.instagram.com/angelairismusic/