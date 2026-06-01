BURNING SPEAR dal vivo in Italia 11 e 12 luglio

BURNING SPEAR è una delle figure più autorevoli e influenti della storia della musica reggae. L’artista sarà protagonista di due appuntamenti in Italia, accompagnato dalla sua storica band, nell’ambito del tour europeo “Continuation of the Marcus Garvey Self Reliance”.

Le date del tour in Italia:

sabato 11/07/2026, ore 20:00 – Circolo Magnolia – Segrate (MI)

domenica 12/07/2026, ore 21:00 – Eremo Club – Molfetta (BA)

Winston Rodney è conosciuto in tutto il mondo come Burning Spear. La sua carriera attraversa oltre sei decenni di storia: dagli esordi negli anni Sessanta con Studio One, ai capolavori pubblicati negli anni Settanta, fino alla lunga e orgogliosa esperienza da artista indipendente tra gli anni Ottanta, Novanta e il nuovo millennio.

Il suo percorso artistico presenta significative affinità con quello di Bob Marley, con il quale condivide sia l’anno di nascita sia le origini nella parrocchia rurale di Saint Ann, in Giamaica. Oltre a questo, Burning Spear ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento morale e culturale per il roots reggae e per il movimento rastafariano.

Burning Spear ha vinto due Grammy Awards per il miglior album reggae: uno nel 2000 per “Calling Rastafari” e uno nel 2009 per “Jah Is Real”. Ha ricevuto un totale di 12 nomination ai Grammy™ Awards. Nel 2007 gli è stato conferito l’Ordine al Merito del Governo giamaicano per il suo eccezionale contributo alla musica ed alla cultura nazionale.

La sua musica e il suo messaggio incarnano consapevolezza culturale, positività, integrità e forza spirituale. Ancora oggi, Burning Spear continua a essere un simbolo di autenticità e coerenza artistica, fedele ai propri valori e alla propria visione.

Ascolta il brano “Once Upon A Time… BURNING SPEAR”

Biografia

Winston Rodney iniziò la sua carriera musicale grazie ad a un incontro con il suo coetaneo Bob Marley. Fu Marley a introdurlo nell’ambiente musicale di Kingston, mettendolo in contatto con il leggendario produttore Clement “Coxone” Dodd, fondatore della celebre etichetta e sala di registrazione Studio One.

Fu qui che Rodney registrò i suoi primi due album, Burning Spear e Rocking Time, adottando il nome d’arte “Burning Spear”, ispirato al soprannome di battaglia del leader anticolonialista africano Jomo Kenyatta.

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta, Burning Spear si è affermato come uno dei massimi interpreti del reggae internazionale, pubblicando album fondamentali come Marcus Garvey, Man in the Hills, Social Living, Hail H.I.M., Resistance e People of the World, oltre a numerose altre opere che hanno contribuito a definire il genere.

Pur rimanendo saldamente ancorata alle radici del reggae, la sua musica si è evoluta nel tempo, incorporando influenze jazz, funk e rock, dando vita a uno stile unico e immediatamente riconoscibile che continua a ispirare generazioni di artisti e appassionati in tutto il mondo.

Informazioni:

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