“Buonanotte” è il nuovo singolo di isygold, ed ha anche un video!

Il songwriter isygold, alter ego musicale di Alessandro Isidoro Re, ha debuttato a fine 2023 su tutte le piattaforme digitali con il singolo “Buonanotte“: una candela sonora illumina la tristezza di un’assenza, temporanea come ogni cosa; una dedica notturna a tutti gli insonni di Milano. Questo racconto intenso, che non fa troppo rumore, si accompagna oggi anche al video ufficiale: una biciclettata notturna per le strade della città, anche quelle che di giorno abbiamo sempre ignorato. Qui, racconta lo stesso isygold, “gli interstizi del ‘terzo paesaggio’ milanese accompagnano una buonanotte per chi non vuole o non riesce a prender sonno”

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/intl-it/album/7LpML3E2a3VMUl5P4hz8Jk?si=qCPs_pG4R7ijY__BQcUmCA



Autore e compositore – isygold (Alessandro Isidoro Re)

Produzione – Giacomo Zorzi

Video – Sabbie, Andrea Lops (fotografia e ripresa), Marta Clinco (produzione ed editing)

BIO:

isygold (al secolo Alessandro Isidoro Re) è un cantautore polistrumentista, onirico, psichedelico e malinconico, che unisce le sonorità UK/USA d fine ‘900 e le poetiche (anche) italiane del terzo millennio. Dopo aver suonato in diversi gruppi della scena musicale milanese, tra i quali Budavari, TóMM e KBB Orchestra, ha intrapreso il percorso solista da dicembre 2023. Dal vivo si esibisce insieme alla cantante Letizia Gios.

https://www.instagram.com/_isygold/