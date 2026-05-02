BUNGARO presenta il nuovo album “Fuoco Sacro” a Napoli il 7 maggio

Bungaro presenterà “Fuoco Sacro”, il suo nuovo album di inediti, ai suoi fans nelle città dove è ancora possibile custodire e proteggere la bellezza dell’arte.

Un appuntamento dedicato alla musica d’autore, al racconto e all’ascolto di un disco intenso e raffinato, che attraversa sonorità mediterranee, world music e canzone d’autore. Il progetto si arricchisce della partecipazione di grandi artisti e musicisti, tra cui Jovanotti, Chico Buarque, Omar Sosa, Paolo Fresu, Paolo Buonvino, Jaques Morelenbaum e Paula Morelenbaum, Raffaele Casarano e Rakele.

Video del brano “Briza Morena”

Prossime date in calendario a maggio:

3 maggio 2026 – Aversa – Auditorium Bianca D’Aponte

– Auditorium Bianca D’Aponte 7 maggio 2026 – Napoli – Sala Napule’s Power – via Aniello Falcone, 52 – Napoli (1° incontro ore 16:00 – 2° incontro ore 18:30)

– Sala Napule’s Power – via Aniello Falcone, 52 – Napoli (1° incontro ore 16:00 – 2° incontro ore 18:30) 8 maggio 2026 – Salerno – Disclan

– Disclan 17 maggio 2026 – Fano – Teatro della Fortuna

Biografia.

Bungaro (Antonio Calò) è un cantautore raffinato con oltre trent’anni di carriera, durante i quali ha scritto pagine importanti della musica italiana.

Debutta al Festival di Sanremo nel 1988 con “Sarà forte”. Torna sul palco dell’Ariston in diverse occasioni, tra cui nel 2004 con “Guardastelle”, che gli vale il Premio Volare per la miglior canzone. Nel 2018 partecipa insieme a Ornella Vanoni e Pacifico con “Imparare ad amarsi”, ottenendo importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Sergio Endrigo e il Baglioni d’Oro.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi, tra cui 4 Premi della Critica al Festival di Sanremo, 2 Premi Musicultura e 3 Premi Lunezia, a conferma del valore letterario e musicale delle sue opere.

Artista cosmopolita, ha collaborato con musicisti e cantanti di fama internazionale come Youssou N’Dour, Cesária Évora, Alejandro Sanz e Ivan Lins, con cui ha ottenuto una candidatura ai Latin Grammy per il progetto “Inventario”.

In Italia ha collaborato, tra gli altri, con Fiorella Mannoia, Tosca, Malika Ayane, Ron, Marco Mengoni ed Eros Ramazzotti, oltre a numerosi altri artisti.