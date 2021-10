Un capolavoro del blues classico che, sebbene pubblicato nel 2015, sia in versione doppio LP che in versione CD, mantiene ancora intatta tutta la sua attualità ed è tuttora disponibile in commercio e sulle principali piattaforme digitali.



BUDDY GUY

Born to play guitar

Silverstone

2015



Pubblicato alla fine di luglio del 2015, questo disco segna il rispettabile traguardo del 69esimo album del longevoche, alla soglia degli 80 anni ci regala ancora delle perle di blues come questo “Born to Play Guitar”.

Un album su etichetta Silvertone che contiene 14 brani, tutti di altissimo valore, pubblicato sia in vinile, in doppio LP, che in Compact Disc.

Buddy nasce in Louisiana e appena 20enne si trasferisce a Chicago dove inizia la carriera di bluesman collaborando con i più grandi musicisti dell’epoca. Il suo primo disco viene pubblicato ne 1965, prenderà parte ad una serie interminabile di concerti e tra i tanti verrà invitato al Crossroads Guitar Festival, organizzato da Eric Clapton che lo ha sempre considerato suo mentore e principale ispiratore.

Il disco di oggi spazia dal classico blues di Chicago (Born to play guitar) al blues rock più attuale ed elettrico (Whiskey beer & wine), ed anche le collaborazioni non mancano: Billy Gibbons degli ZZ TOP in Wear you Out, brano tostissimo, la bellissima voce soul di Van Morrison in un brano dedicato al compianto BB King (Flesh & Bone) ed anche Joss Stone entra a far parte della schiera degli ospiti duettando con Buddy in You What it Takes, un brano atipico come costruzione per il bluesman.

È magico e delicato allo stesso tempo questo disco, scorre via veloce ed è emozionante se si pensa all’energia che sprigiona ascoltandolo, Buddy con le corde della sua Fender tra i denti da filo da torcere a chitarristi blues che hanno meno della metà dei suoi anni, basta immergersi nell’ascolto del brano di apertura, quello che da il titolo all’album: Born to Play Guitar.

N.B. Per chi apprezza le buone incisioni, e siamo in tanti, questa è da 8. Merita.

Buona musica gente.

Tracklist:

Side A

Born to Play guitar

Wear you out (feat. Billy Gibbons)

Backup up mama

Too late (feat. Kim Wilson)

Side B

Whiskey bere & wine

Kiss me Quick (feat. Kim Wilson)

Crying out of one eventi

(Baby) You got what it takes (feat. Joss Stone)

Side C

Turn me wild

Crazy world

Smarter than I was

Side D

Thick like Mississippi Mud

Flash & bone (feat. Van Morrison dedicated to B.B.King)

Come backup Muddy