“Buchi Neri” è il nuovo singolo di Franco e la Repubblica dei mostri

Fuori da giovedì 28 aprile su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta Accannone Records Buchi Neri, il nuovo singolo di Franco e la Repubblica dei mostri. Sonorità ricercate e contemporanee fanno da colonna portante ad un pezzo pensato per essere assaporato lentamente, un brano dolorosamente viscerale che rappresenta un vero e proprio specchio dell’epoca post-pandemia.

Se pensavi che il peggio fosse ormai passato, dopo una pandemia che ha cambiato in modo definitivo le nostre vite, forse oggi stai cambiando idea. Perché anche la guerra è reale come qualsiasi altro dolore impacchettato, reale come una perdita, reale come l’inaspettato. E dentro questo strano vuoto continueremo per natura a guardare avanti con automatico ottimismo e a rispondere che “va tutto bene” risucchiati ogni giorno dentro i nostri piccoli e grandi buchi neri.

(Franco e la Repubblica dei mostri)

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3w7YocP



BIO:

Quattro musicisti che coltivano con cura e con una passione “lenta” lo sviluppo del proprio sound e la ricerca di un percorso artistico che non si adegua al consumo rapido né alle etichette di genere. Partendo dall’ispirazione cantautorale, “Franco” trasforma i brani portandoli a un new acoustic instriso di tradizione ma ricco di atmosfere contemporanee.

I Franco e la Repubblica dei mostri sono:

Adriano Aricò – voce, chitarra, ukulele

Marina Mussapi – violoncello

Paolo Perego – basso, pianoforte

Francesco Provenzano – batteria

https://www.facebook.com/francoelarepubblicadeimostri

https://www.instagram.com/francoelarepubblicadeimostri/