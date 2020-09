“Buchi nel cuore”, il nuovo singolo dei 94hermanos

94hermanos è un percorso di vita e duo musicale. Entrambi classe ’94, si avvicinano alla musica nel 2012, quando si appassionano all’elettronica (panorama EDM) ed alla produzione, realizzando remix, mash­up e singoli inediti per i DJ set della movida romana. Nel 2017 realizzano il loro primo singolo d’esordio, “Gibilterra”. Il loro genere musicale si contraddistingue per un mix tra Electro Pop e Indie Trap. Nel 2020 entrano nel roster ufficiale dell’etichetta TRB rec di Andrea Tognassi e pubblicano il singolo ARCOBALENO. BUCHI NEL CUORE è il nuovo singolo dei 94hermanos (produzione di Dr. Wesh) con TRB rec di Andrea Tognassi Buchi nel cuore è l’analogia usata per descrivere una sensazione di profonda delusione e dolore; come per la fine di una storia d’amore.

Il carattere preponderante delle melodie è dolcemente malinconico, caratterizzato da un vocal synth femminile iniziale e dai Pads, che conferiscono al tutto un’atmosfera eterea e sfuggente. Il testo racconta quanto la fine di un rapporto possa provocare dolore: la difficoltà di accettare l’uscita dalla propria vita di chi si è amato; come il dover spiegare ai genitori la fine della storia; il doversi separarare per sempre da uno sguardo; da un odore. Una sensazione dolce/amara che ci accompagna un po’ tutta la vita.