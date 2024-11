BRUTTISSIMA, BELLISSIMA

CANZONI di BuONGUSTO

Il nuovo singolo di DIEGO MORENO

disponibile dall’ 8 novembre

su tutte le piattaforme digitali

feat. Tony Esposito, Natalio Mangalavite

& Juan Carlos Albelo Zamora

https://distrokid.com/hyperfollow/diegomoreno2/bruttissima-bellissima

Per ricordare e omaggiare il grande Fred Bongusto, all’anagrafe Alfredo Antonio Carlo Buongusto, il prossimo 8 novembre (giorno in cui, nel 2019, Fred è volato via) uscirà su tutte le piattaforme il singolo BRUTTISSIMA, BELLISSIMA (versione in italiano di “You’re My Everything” dei Santa Esmeralda) che il crooner molisano portò al successo in Italia negli anni settanta.

Diego Lemmi Moreno (in arte Diego Moreno), cantante, compositore e chitarrista argentino, che per oltre 15 anni ha collaborato a 360° con il Maestro, ha voluto omaggiare la sua memoria, la sua arte, producendo un intero album dal titolo CANZONI di BuONGUSTO. Per questo progetto dedicato a Fred, Diego ha voluto con sé oltre 10 Artisti con i quali ha duettato e collaborato rendendo CANZONI di BuONGUSTO un progetto collettivo e di grande spessore artistico e umano.

Questa versione di BRUTTISSIMA, BELLISSIMA, a metà strada tra la rumba e la tradizione musicale latinoamericana, prevede la partecipazione straordinaria di TONY ESPOSITO, eccellente musicista partenopeo, rappresentante del Neapolitan Power insieme all’indimenticato PINO DANIELE. Oltre a TONY ESPOSITO, nel brano ci sono altri due formidabili musicisti latinoamericani, NATALIO MANGALAVITE al piano e JUAN CARLOS ALBELO ZAMORA al violino, tutti magistralmente accompagnati dalla ritmica composta da Gabriele Borrelli alla percu/batteria e Corrado Calignano al basso. Il brano conta con la produzione artistica di Ivan Russo e dello stesso Moreno ed è stato registrato nel Solis Music Park.

Ecco BRUTTISSIMA, BELLISSIMA Il nuovo singolo di DIEGO MORENO dall’ 8 novembre disponibile su tutte le piattaforme digitali.

«Con Fred ci si vedeva a Napoli, a Pozzuoli, a Sant’Angelo d’Ischia ma anche a Roma, oppure in qualche uscita dell’autostrada, sempre accompagnati da due chitarre. Lui mi accennava i nuovi brani perché io lavorassi agli arrangiamenti, ed è stato per me un compagno di musica straordinario per anni e anni. L’esser stato suo Amico e collaboratore per tanto tempo, ha rappresentato per me un immenso Onore», racconta Diego.

Il grande giornalista, il compianto Fabrizio Zampa, ha scritto in relazione all’intero progetto CANZONI di BuONGUSTO, “… una bella raccolta di brani che in teoria sono destinati a quel pubblico adulto che ha passato un pezzo di vita con le canzoni di Fred, ma che anche un pubblico giovane può scoprire come se fossero nuove. Con Moreno, a interpretare questa deliziosa scaletta di canzoni, ci sono Fabio Concato, Peppino Di Capri, Paolo Fresu, Maria Nazionale, Javier Girotto, Valentina Stella, Natalio Mangalavite, Enzo Gragnaniello, Tony Esposito, Juan Carlos Albelo, Antonio Onorato e tanti altri.

I titoli vanno da Spaghetti a Detroit a Doce doce, Amore fermati, Che bella idea, Frida, Tre settimane da raccontare, Comm’aggia fa’, Balliamo, Bruttissima bellissima, La mia estate con te, Questo nostro grande amore, Malaga, e sono tutti assai bene eseguiti, arrangiati e condivisi dagli ospiti che hanno mostrato, oltre alla loro bravura, un rispetto e una complicità ammirevoli. Viva Fred! e complimenti a Diego Moreno.”

