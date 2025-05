BRUNORI SAS live a Salerno il 17 luglio 2025

Brunori Sas è il secondo artista annunciato per SalernoSounds, il nuovo festival che prenderà vita a luglio nella straordinaria cornice a cielo aperto di Piazza della Libertà, trasformata per l’occasione in un’arena per grandi eventi. Un palcoscenico inedito dove vivere esperienze live uniche insieme ai più acclamati artisti della scena musicale italiana.

Il cantautore farà tappa a Salerno giovedì 17 luglio 2025 con il tour “L’Albero delle Noci – Tour Estate”. Un’occasione imperdibile per ascoltare, sotto le stelle, sia i grandi classici che hanno segnato oltre quindici anni di carriera di Dario Brunori, sia i brani del suo nuovo progetto discografico L’albero delle noci, pubblicato dopo la partecipazione ed il lusinghiero terzo posto conquistato al 75° Festival di Sanremo. L’album, composto da dieci tracce, segna un ritorno a una dimensione intima e riflessiva ed è stato prodotto in collaborazione con Riccardo Sinigallia.

Cenni biografici

Brunori Sas ha iniziato la propria carriera come produttore indipendente, pubblicando sei album in studio solisti, venendo riconosciuto con due Targhe Tenco. Inoltre, ha scritto e composto quattro colonne sonore, tra cui due film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo Odio l’estate (2020) e Il grande giorno (2022), vincendo per la prima volta il Nastro d’argento per la migliore colonna sonora.

L’artista ha curato la produzione artistica per Maria Antonietta e Dimartino, oltre che collaborato con Francesco Guccini, Gianluca de Rubertis ed Elisa, recitato in due film e condotto il programma televisivo “Brunori Sa” per Rai 3.

Informazioni sull’evento:

Inizio concerto ore 21:00

Costo del biglietto 46,00 euro

Prevendita biglietti su TicketOne

Info. +39.335.6785601