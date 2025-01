Brunori SAS a Napoli al Palapartenope il 26 marzo 2025

NAPOLI, 26 MARZO 2025 PALAPARTENOPE

Brunori SAS live a Napoli!

Dopo una lunga assenza dai palchi, Dario Brunori torna per emozionare il pubblico con il suo inconfondibile stile e le sue parole potenti.

Un appuntamento imperdibile per vivere dal vivo i brani del suo nuovo album “L’Albero di Noce”, incluso il singolo in gara a Sanremo 2025, insieme ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera.

Quando: 26 marzo 2025

Dove: Palapartenope, Napoli

BRUNORI SAS – UN VIAGGIO ARTISTICO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Brunori SAS, pseudonimo di Dario Brunori, debutta nel panorama musicale italiano alla fine del 2009 con l’album Vol. 1, pubblicato con l’etichetta Picicca Dischi. Prendendo il nome dalla ditta di materiali edili della sua famiglia, il suo progetto artistico si afferma come un vero e proprio canzoniere italiano, guadagnandosi prestigiosi riconoscimenti come il Premio Ciampi 2009 e la Targa Tenco 2010 come miglior album esordiente.

Una carriera tra dischi, colonne sonore e live memorabili

2011 : Pubblica il secondo album, Vol. 2: Poveri Cristi , che approfondisce temi di malinconia e speranza attraverso una scrittura autentica e melodica.

: Pubblica il secondo album, , che approfondisce temi di malinconia e speranza attraverso una scrittura autentica e melodica. 2012 : Il brano “Una Domenica Notte” ispira l’omonimo film di Giuseppe Marco Albano, in cui Dario compare in un cameo. Compone inoltre la colonna sonora di “È nata una star?” , film di Lucio Pellegrini con Rocco Papaleo e Luciana Littizzetto.

: Il brano ispira l’omonimo film di Giuseppe Marco Albano, in cui Dario compare in un cameo. Compone inoltre la colonna sonora di , film di Lucio Pellegrini con Rocco Papaleo e Luciana Littizzetto. 2014 : Esce Vol. 3 – Il Cammino di Santiago in Taxi , un album che scala le classifiche di vendita e registra il sold out in oltre 20 date del tour club. Brunori si esibisce al Concerto del Primo Maggio e apre due date del Mondovisione Tour di Ligabue (San Siro e Olimpico).

: Esce , un album che scala le classifiche di vendita e registra il sold out in oltre 20 date del tour club. Brunori si esibisce al e apre due date del di Ligabue (San Siro e Olimpico). 2015 : Debutta con un tour teatrale dal titolo “Brunori Srl – Una società a responsabilità limitata” , che miscela musica e stand-up comedy.

: Debutta con un tour teatrale dal titolo , che miscela musica e stand-up comedy. 2017: Con A casa tutto bene, Brunori conquista pubblico e critica grazie al singolo “La verità”, che ottiene il disco d’oro e la Targa Tenco come miglior canzone. Il disco, prodotto con Riccardo Sinigallia, si posiziona ai vertici delle classifiche e registra oltre 70mila biglietti venduti tra club e festival.

Il nuovo capitolo: Sanremo 2025 e l’album “L’Albero di Noce”

Con il sodalizio artistico di Riccardo Sinigallia, Brunori porta una nuova dimensione alla sua musica, esplorando sonorità inedite e dando vita a un album che riflette ricerca e autenticità.

Il titolo del nuovo disco, “L’Albero di Noce” , e la title track in gara al Festival di Sanremo 2025 , nascono da un’immagine emblematica nella vita di Dario. L’albero di noce diventa simbolo di rinascita e rivoluzione, celebrando la gioia e il cambiamento che ogni nuova vita porta con sé.

, e la title track in gara al , nascono da un’immagine emblematica nella vita di Dario. L’albero di noce diventa simbolo di rinascita e rivoluzione, celebrando la gioia e il cambiamento che ogni nuova vita porta con sé. Brani come “La ghigliottina” e “Il morso di Tyson”, già pubblicati, evidenziano un’evoluzione artistica che unisce la scrittura incisiva di Brunori a un sound curato e innovativo.

