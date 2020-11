“BRITPOP”, il nuovo singolo de Le Colonne

Le Colonne sono Andrea e Matteo Colonna; due fratelli di Vasto, cittadina abruzzese sul mare. Dopo anni di concerti locali, nel 2014 suonano sul palco del 1 maggio a Roma con il progetto Disco Socks; evento che apre loro la strada a numerose esibizioni live a Milano e Roma. sono, cittadina abruzzese sul mare. Dopo anni di concerti locali, nel 2014 suonano sulcon il progetto Disco Socks; evento che apre loro la strada a numerose esibizioni live a Milano e Roma.

La loro musica racconta il vivere contemporaneo, a volte difficile da rappresentare: la generazione del terzo millennio, che gira il mondo e spesso vive lontano da casa, per scelta o per necessità. Quella gioventù che – tra il sogno della grande metropoli e la routine frenetica delle interminabili corse in strada od in metropolitana – trova ancora spazio per l’amore, per la nostalgia, per la bellezza.

Le loro sonorità testimoniano le influenze di una vita: dal funky al beat, dal rock ‘n roll al blues, passando per l’indie rock; un pop con testi cantautorali che raccontano il quotidiano.

TRB rec di Andrea Tognassi il singolo A Gennaio 2020 pubblicano il loro primo album “Isole” e lo stesso anno, durante il periodo di lockdown, pubblicano con l’etichetta discograficail singolo DINO

Il mondo si è fermato per un po’, ma la musica per Le Colonne non ha mai smesso di suonare. Dopo questi mesi di silenzio, mentre l’Italia della musica riparte tra piccoli festival e concerti per pochi intimi, i due fratelli continuano la produzione dei nuovi brani.

La band milanese d’adozione ha appena lanciato il suo nuovo singolo Britpop con TRB rec di Andrea Tognassi. Il brano recita “Sei musica per me”: un suono rockeggiante che si fonde con l’atmosfera intima dell’indie e si abbina perfettamente ad un testo romantico, capace di richiamare all’orecchio le sonorità di Dalla e degli Stadio. . Il brano recita “Sei musica per me”:e si abbina perfettamente ad un testo romantico, capace di richiamare all’orecchio le sonorità di Dalla e degli Stadio.

Quello che sembra un chiaro riferimento al mondo britannico, in realtà è il racconto di una bella estate italiana: una maglietta dei Beatles; il sapore dell’anguria; il mare ligure sono alcuni degli elementi che fanno da contorno a una storia d’amore, in cui una ragazza dal tono Britpop suscita emozioni ed immagini al pari di quelle che solo la musica sa dare.

La fine dell’estate ha un suono nuovo: Britpop, il nuovo singolo è fuori ora.