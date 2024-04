“Branko” è il nuovo singolo di Munendo

Fuori venerdì 29 marzo 2024 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Munendo dal titolo “Branko”. Il cantautore romano ci regala un nuovo brano dalle influenze pop incentrato sul tema del libero arbitrio. Un pezzo perfetto per cominciare a ballare in questo inizio primavera, dedicato a tutti coloro che almeno una volta, nei momenti di difficoltà, si sono ritrovati a sfogliare l’oroscopo in cerca di risposte.

“Il libero arbitrio che ci dà quella libertà a volte difficile da gestire, ma da cui siamo dipendenti, pagando spesso il conto delle nostre azioni. Facile cercare la risposta negli astri che ci diranno sempre ciò che siamo già predisposti a sentire. Le giornate no capitano spesso e non ci sono stelle o ascendenti che saranno in grado di farcele evitare. Tanto vale guardare il sole e, con le mani ben ferme su un blocco di ghiaccio, accettare quello che viene ballando il più forte possibile.”

Scopri il brano su Spotify



Composer: Munendo ( @munendo ) / Davide Malvi ( @unbertoprimo )

Chitarre Elettriche: Alessandro De Carli ( @khitara )

Clapper pattern: Valerio Nero ( @valerionero )

Foto: Luca Secchi ( @oni_bakuu)

AD: Arianna Puccio ( @_cookiecrumbles )

Graphic: Arianna Puccio ( @_cookiecrumbles )

Prod: UNBERTOPRIMO ( @unbertoprimo )

Mix: Marco Federico @ StudioMiriam ( @marcofederico_soundawake @studiomiriam_rec)

Master: Marco Federico @ StudioMiriam ( @marcofederico_soundawake @studiomiriam_rec)

BIO:

Munendo nasce a Roma, e già questa è una condanna all’agrodolce. Inizia a studiare piano perché tra i genitori andava di moda iscrivere i figli, ma anche lui segue la moda e si stufa di fare le scale e i saggi di fine anno, quindi smette. Poi trova una chitarra e inizia a suonarla, poi a cantare, poi a scrivere. Infine decide di provare a fare tutte e 3 le cose contemporaneamente e, trovandolo divertente, tira su un po’ di band e si butta nella movida dei live romani. In tempi più recenti affianca il tutto con live più intimi nei quali condivide il palco con una loopstation a cui chiede sempre sforzi superiori rispetto alle sue possibilità, quindi decide di chiedere qualcosa in più anche a se stesso e di tirare fuori molte delle cose che ha scritto ultimamente. Da un paio d’anni mette la testa fuori e inizia a pubblicare diversi singoli.

https://www.instagram.com/munendo/