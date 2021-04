BRANCO | il nuovo album degli ONLY SMOKE CREW

In uscita per Smoka Rec

“BRANCO”

è il nuovo album della crew rap cilentana

ONLY SMOKE CREW

“Branco” è il nuovo album della Only Smoke Crew, disponibile in streaming su Spotify e su tutti i digital store, fuori per Smoka Rec.

Collettivo originario del Cilento attivo dal 2006, la Only Smoke Crew è composta da The Sniper aka Ticsnip, Novanta aka Crazy Han e Skiaffone.

Fieri esponenti del movimento hip hop e innamorati del suono e dell’attitudine underground, la Only Smoke Crew, nonostante i quindici anni di militanza nella scena, ha pubblicato il suo primo disco d’esordio solo nel 2017, intitolato “Tutto & Niente”, a cui segue una serie di lavori solisti dei vari membri.

Tutt’altro che intenzionati a lasciar trascorrere altri undici anni, i tre artisti si sono riuniti per dar vita a “Branco”.

L’idea dietro il nuovo progetto è tanto semplice quanto efficace, e risiede nel concetto di unione. La Only Smoke Crew ha infatti coinvolto un’ampia moltitudine di nomi provenienti dall’underground campano: ogni brano contiene infatti una collaborazione esterna alla crew, dalle produzioni alle liriche, dalla postproduzione alle grafiche. Una scelta che trasforma l’album in uno sforzo corale dalle dimensioni impressionanti, che si caratterizza per una moltitudine di voci, stili, suoni, attitudini, flow e delivery.

Il sapore classico che permea l’intero progetto non deve trarre in inganno gli ascoltatori: se la matrice stilistica è unica, le declinazioni sono tantissime.

Grazie alle partecipazioni di Rosario Molesto, Gas, Momih, Dj Pio, Dj Uncino, Big Effe, Tonico 70, Peste Mc, Re-P, Ivanò, Zetas, nell’album c’è chi rappa in dialetto, chi mette in pratica un flow più sincopato, chi sperimenta con la voce; chi scrive strofe conscious, chi strofe ironiche, chi esercizi di stile e tecnica.

“Branco” è un manifesto hip hop al 100%, creato per l’ascoltatore che ama il rap underground in tutte le sue sfumature.

Il disco è stato registrato e mixato presso gli studi di Smoka Rec. Il master è a cura di True Voice Studio.

Il progetto grafico è stato realizzato da TMC13.

Il video ufficiale di “Welcome to my paradise” accompagna l’uscito del progetto, e sugella anche la collaborazione tra Only Smoke Crew e Critical Grow Shop per la realizzazione di una linea di CBD in edizione limitata.

BIOGRAFIA ONLY SMOKE CREW

Only Smoke è una crew cilentana in attività dal 2006. I membri del gruppo sono The Sniper aka Ticsnip, Novanta aka Crazy Han e Skiaffone, e il loro scopo è sempre stato portare avanti una cultura, quella hip hop, che all’epoca non esisteva o era male interpretata nel loro luogo d’origine. Nel 2013 Novanta creerà il brand Makè Clothing, sponsor ufficiale della crew. Nel 2015 sono tra i membri fondatori del movimento Cilento Doppia H, volto a riunire tutti i rapper cilentani sotto la stessa bandiera. Nel 2017 grazie alla collaborazione con l’etichetta A Dam Records pubblicano il loro primo album ufficiale, dal titolo “Tutto & Niente”, seguito da una serie di lavori da solisti dei singoli membri del gruppo. Nel 2018 fondano l’etichetta e lo studio di registrazione Smoka rec, punto di riferimento nel territorio cilentano. Nel 2021 pubblicheranno il loro secondo disco ufficiale, dal titolo “Branco”, con la collaborazione di True Voice Studio, per Smoka rec.

Links:

SPOTIFY & DIGITAL STORE: https://onlysmokecrew.fanlink.to/Branco

Facebook: https://www.facebook.com/onlysmokecrew

Instagram: https://www.instagram.com/onlysmokecrew/

Youtube: https://bit.ly/3t2ujbK

Bandcamp: https://onlysmokecrew.bandcamp.com/

Smoka Rec: https://www.facebook.com/smokarec/