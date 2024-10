Brancaleone Project trio presenta “Gradisca” al Palazzo dello Spagnolo (Napoli) il 20 ottobre

Domenica 20 ottobre alle h.19:00 aperi-concerto del trio Brancaleone Project al Palazzo dello Spagnolo, in Via Vergini 19, nei pressi di Piazza Cavour.

Per l’occasione il trio presenterà il suo ultimo disco, “Gradisca”, uscito a gennaio 2024.

Brancaleone Project è un ensemble formato da Giuseppe Spedicato al basso tuba, Rocco Nigro alla fisarmonica e Giorgio Distante alla tromba, tre musicisti pugliesi, che con i loro strumenti hanno affiancato alcuni tra i più rappresentativi progetti musicali nati in Puglia negli ultimi anni.Rocco Nigro, fisarmonicista e compositore (ha collaborato con Capossela, Cirque du Soleil, Antonio Castrignanò, Redi Hasa, Maria Mazzotta, Nabil Salameh dei Radiodervish, Rachele Andrioli, Giro di Banda e molti altri) partendo dalla tradizione del sud Italia ha esplorato diversi territori in una costante ricerca che lo ha portato fino alla musica contemporanea, ha inoltre composto musica da film e cortometraggi. Giuseppe Spedicato, compositore e musicista (basso elettrico ed acustico, ukulele basso e basso tuba), ha collaborato tra gli altri con BandAdriatica, Antonio Castrignanò e Balletto del Sud esibendosi in concerti in tutto il mondo. Giorgio Distante è un virtuoso della tromba che, dopo essersi diplomato in tromba a Napoli, ha ottenuto una borsa di studio al Berklee College of Music e si è laureato con il massimo dei voti in musica elettronica. In continua ricerca ed esplorazione di mondi sonori sconosciuti scrive i propri software esplorando le possibilità di nuove tecnologie audio e video applicate a strumenti acustici.I tre musicisti hanno convogliato le loro esperienze e le loro capacità in questo nuovo progetto originale dalla strumentazione inedita (basso tuba, fisarmonica e tromba) che, pur essendo nato da poco, è stato capace di interessare sin da subito il coreografo e danzatore Fredy Franzutti che ha voluto le loro musiche inedite in “La luna dei Borboni” una coreografia originale del Balletto del Sud ispirato all’omonima opera di Vittorio Bodini. Lo spettacolo è stata presentato in anteprima al Teatro Apollo di Lecce, ha replicato con successo in diversi festival e teatri nazionali e in Spagna.

GRADISCA

Gradisca (in uscita a gennaio 2024) è un progetto discografico che che vuole dare suono e vita a quel mondo poetico e a tratti onirico che si rifà al cinema di Fellini e alla musica di Nino Rota, “pugliese d’adozione” che del celebre regista ha messo in musica i sogni, la visionarietà, la ricchezza di inventiva. Le composizioni, tutte originali, sono ispirate da immaginarie scene di film ed il nome del trio fa riferimento alla rocambolesca “armata Brancaleone” di monicelliana memoria, in cui la figura dei cavalieri di ventura è trasfigurata nel viaggio sonoro dei musicisti. Melodie che sembrano venire fuori da un vecchio grammofono, ispirate dall’immaginario cinematografico del passato in un gioco di specchi che conquista l’ascoltatore per l’equilibrio tra l’approccio inedito e il rimando ad atmosfere familiari. L’evocazione del mondo delle bande e del fiabesco che lo circonda, la poesia della fisarmonica: tutto questo confluisce in “Gradisca”, un progetto colto ma capace di mescolare “alto e basso”, di raggiungere ed emozionare, grazie alla bellezza delle proprie musiche evocative, anche l’ascoltatore più distratto.