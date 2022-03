Cats in the kitchen by Alberto Braida, Silvia Bolognesi, Cristiano Calcagnile

BRAIDA-BOLOGNESI-CALCAGNILE

Cats in the kitchen

WE INSIST! Records - CDWEIN15

2021



Metti tre gatti in una cucina tutta per loro e un gomitolo di lana. I tre gatti giocano, si contendono il gomitolo, il gomitolo scompare ma i gatti continuano a giocare, per poi ritornare al centro delle loro schermaglie. I tre gatti sono il pianista Alberto Braida, la contrabbassista Silvia Bolognesi e il batterista Cristiano Calcagnile; il gomitolo è la musica scritta da Alberto Braida, coscienzioso architetto musicale, grande estimatore di Waldron e Monk. La storia del disco racconta anche che Monk è il nome del gatto ritratto nella copertina, in una cucina raffinata. Ascoltando “Dedalus”, tutto in accordi complessi su un ritmo solido, viene subito in mente che il gattone deve aver passato del tempo anche vicino al pianoforte.

A proposito della genesi delle nove composizioni di questo lavoro, pubblicato dall’etichetta We INSIST! Records, Alberto Braida ha scritto nelle note di copertina:

“Quando mia figlia Maddalena era molto piccola fece un disegno, una via di mezzo tra un cerchio ed un’ellisse vuota, tra il verde e l’azzurro sul foglio bianco. Le chiesi cosa rappresentasse e lei mi disse: un uomo che vola.

Ricordando quel disegno a distanza di molti anni scrissi una serie di brani dal carattere semplice, naïf quasi infantile che fossero circolari come il disegno cioè potessero finire e ricominciare all’infinito senza soluzione di continuità.

La decisione poi di non fissare e definire alcuna indicazione riguardo allo sviluppo dei temi nelle parti d’improvvisazione che li seguono risponde all’esigenza personale di lasciare aperta qualsiasi possibilità alla sorpresa che nasce dal rischio, dall’ascolto e dalla profonda fiducia.”

La scelta è stata sicuramente premiata, del resto siamo al cospetto di alcuni tra i musicisti più interessanti del nostro panorama jazzistico; pur provenendo da percorsi di jazz d’avanguardia, in questo lavoro si esprimono attraverso un’estetica che rivendica una serena classicità, una gioia di suonare insieme con un equilibrio ed un interscambio che rendono l’ascolto decisamente stimolante e mai scontato.

Musicisti:

Alberto Braida, piano

Silvia Bolognesi, contrabbasso

Cristiano Calcagnile, batteria, percussioni

Tracklist:

01. hiking 4.58

02. Proust 4.48

03./04. la giostra/cane e gatto 7:47

05. cerchio 4:09

06. dedalus 4:38

07. campanile 5:03

08. un po’ in certo 5:32

09. marcia 4:19

Link:

WE INSIST! Records