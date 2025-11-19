BOP – Beats of Pompei 2026 – concerti agli Scavi dal 10 luglio 2026

BOP, Beats of Pompei è un progetto ampio e ambizioso. Un trittico di concerti a forte matrice rock che ha già acceso l’entusiasmo del pubblico.

L’avvio si annuncia travolgente con i Marillion (25 e 26 luglio). A seguire, il 27 luglio, saliranno sul palco gli statunitensi Savatage, leggende del progressive metal, accompagnati da un’orchestra di 27 elementi. A completare il trittico, gli svedesi Opeth (10 luglio), pilastri del progressive e death metal mondiale, protagonisti di un concerto unico nel Sud Italia, affiancati dagli americani Blood Incantation, tra le formazioni più acclamate del metal visionario.

Con oltre quarant’anni di carriera, più di trenta milioni di album venduti, i Marillion – guidati da Steve Hogarth – continuano a essere riferimento assoluto nella scena prog mondiale, si esibiranno il 25 e 26 luglio 2026.

Dopo sei anni dall’ultimo progetto discografico, lo scorso anno hanno pubblicato An Hour Before It’s Dark, album di inediti che conferma il loro brillante stato di forma e la determinazione a restare autentici, raffinati e senza tempo.

Gli Opeth, icone del progressive e death metal, si esibiranno venerdì 10 luglio 2026.

La band capitanata da Mikael Åkerfeldt torna in Italia promettendo di trasformare la notte pompeiana in un’esperienza sonora unica, sospesa tra oscurità, bellezza e virtuosismo tecnico. Dopo oltre trent’anni al vertice del progressive metal, gli Opeth porteranno la loro potenza live in uno dei contesti più suggestivi al mondo. La tappa italiana – l’unica nel Sud – si inserisce nel calendario europeo che include città come Halifax (Regno Unito), Dublino (Irlanda) e Rättvik (Svezia), e si preannuncia tra i momenti più attesi della tournée.

Savatage, i pionieri del progressive metal sinfonico arrivano in Italia il 27 luglio 2026 con il loro Prelude To Madness Tour.

Il concerto sarà impreziosito dalla presenza di un’orchestra di 27 elementi, promettendo una notte memorabile.

Biglietti

I biglietti sono disponibili su:

Maggiori informazioni su B.O.P. Pompei 2026

Ufficio Stampa Beats of Pompeii 2026

Giulio Di Donna/Hungry Promotion

+393395840777 – giulio@hungrypromotion.it