Bontempi protagonista al Festival di Sanremo 2025: nasce CASA BONTEMPI

Bontempi protagonista al Festival di Sanremo con la direzione artistica di Michele Monina: nasce CASA BONTEMPI

Bontempi torna a scrivere la storia della musica italiana con una nuova iniziativa al Festival di Sanremo 2025 dopo il successo dell’edizione 2024 con la FantaSanremo Orchestra.

Casa Bontempi, un’area esclusiva nel cuore di Sanremo, diventa il punto d’incontro per grandi nomi e talenti emergenti della scena musicale. Situata a due passi dal Teatro Ariston, in via Feraldi 17, questa struttura sarà un crocevia di interviste, talk show, live acustici.

Dal 11 al 15 febbraio, Casa Bontempi ospiterà una serie di iniziative sotto la direzione artistica di Michele Monina. Al centro, il leggendario Farfisa Compact Duo, lo strumento che i Pink Floyd usarono nel mitico concerto di Pompei del ’71, emblema di un’epoca e di un sound che ha fatto la storia della musica.

Un palco per i giovani, un rifugio per i grandi artisti e uno spazio di incontro e confronto per giornalisti, opinionisti e professionisti dello spettacolo. Casa Bontempi è più di un semplice evento: è una celebrazione della musica italiana, in tutte le sue forme.

Questo il programma:

• Dalle 10:30 alle 13:00: Morning Leaks con Etta Di Marco, interviste e live con i più promettenti emergenti del panorama musicale italiano.

• Dalle 14:00 alle 16:30: giochi, gadget e interazioni con il pubblico, per una giornata di intrattenimento in compagnia degli strumenti Bontempi.

• Dalle 16:30 alle 18:30: PunkRemo con Etta Di Marco accompagnata ogni giorno da tiktoker, influencer e podcaster ad accogliere artisti e band in un salotto che esplora le nuove generazioni della musica italiana, con incursioni in diretta dall’Ariston e ospiti speciali. Mediapartner sarà MOW, magazine di riferimento nel settore dell’attualità, sempre in prima linea dell’individuare le novità, con uno sguardo diretto, incisivo ed essenziale.

• Dalle 19:00: MusicLeaks, con Michele Monina, sua figlia Lucia, in arte Luccioola e ospiti vari, un mix di parole, musica e intrattenimento che accompagnerà il pubblico durante il conto alla rovescia per ogni puntata. Mediapartner sarà 361Tv.

Dal 2025, Bontempi rilancia il brand Farfisa che nella sua storia ha costruito strumenti in grado di segnare la storia delle grandi leggende del rock da Elton John ai Led Zeppelin, dai Pink Floyd a Woodstock.

Mercoledì 12 febbraio, dalle 21:00, Farfisa celebra uno dei suoi strumenti più iconici: il Farfisa Compact Duo. Una mostra fotografica a cura di F31e Andy dei Bluvertigo, che sarà presente esibendosi con il leggendario strumento utilizzato dai Pink Floyd nel concerto di Pompei del 1971.

Casa Bontempi ospiterà inoltre “Sanremix” il musical quiz più innovativo e divertente che coinvolge gli artisti in gara che si rinnova grazie alla partnership con RADIO LATTEMIELE. A condurre il format Giuseppe Fisicaro (CEO & founder di DIGITAL NOISES MEDIA e ideatore del format) e la new entry del programma, Sofia Valleri (conduttrice DAZN Francia ed esperta di musica e motori).

Bontempi, da 1937, è sempre stato al fianco dei piccoli talenti, alimentando la passione musicale attraverso strumenti che hanno accompagnato le prime note di artisti come Baglioni, Max Pezzali, Tiziano Ferro e molti altri. Con Casa Bontempi, l’azienda marchigiana torna a dare voce a tutti i generi musicali, continuando a scrivere la storia della musica.

Michele Monina, anconetano d’origine e milanese d’adozione, biografo ufficiale di big del calibro di Vasco Rossi e Laura Pausini e autore, con MusicLeaks, dell’unico rockeggiante format col quale vengono svelati i segreti più inconfessabili del sound system: le giurie, il mondo degli agenti, i progetti discografici non nati per un soffio, la vita delle realtà indipendenti:

“Sanremo è il luogo capace per una intera settimana di fermare l’intero paese portando al centro dell’attenzione la musica. Pensare e costruire un luogo nel quale la musica possa essere non solo raccontata ma anche suonata è qualcosa di cui andar decisamente fieri. Farlo declinando il tutto in così tanti momenti differenti e con così tanti ospiti qualcosa che rischia di far diventare Casa Bontempi una seria alternativa al Festival.”

Etta Di Marco, all’anagrafe Maria Antonietta Di Marco, cantante campana che nel 2021 partecipa a X Factor e nello stesso anno si aggiudica la vittoria di Area Sanremo con “Woman” mirando a dar voce alle minoranze, le disuguaglianze le ingiustizie, abbattendo gli stereotipi di genere con dissacrante ironia:

“Casa Bontempi è un punto di rottura, dove l’underground e la musica si incontrano per creare qualcosa di unico. Non vogliamo solo parlare di musica, vogliamo farla sentire e viverla, dando spazio a chi ha qualcosa da dire. Portare il rock e l’energia dei talenti emergenti al centro del Festival di Sanremo è la nostra sfida, e Casa Bontempi Sto arrivando!rà il palco perfetto per farlo esplodere. Sono fiera di far parte di questi matti visionari, e di far vedere che la musica è vita, ed è più viva che mai.”

Andrea Ariola Amministratore unico Bontempi: “Sanremo è l’approdo naturale per chi, come Bontempi, ha avuto, in oltre ottanta anni di storia, come unico scopo il miglioramento della qualità della vita dei bambini attraverso l’uso di strumenti musicali. Bontempi, di proprietà di Icom Spa, è musica e il nostro marchio porta con sé un importante messaggio legato alla felicità e all’importanza di introdurre la musica nella vita delle persone. Sentiamo la responsabilità di rappresentare la gioia di tutti i bambini che ci hanno scelto e che continuano a sceglierci. Per educarli alla meraviglia del suono e alla dolce melodia della fede nei propri sogni. Per ​questo nasce Casa Bontempi. Per continuare a dare voce, sogni e speranza a chi suona e come sempre non potevamo mancare a Sanremo, il luogo sacro della musica italiana».