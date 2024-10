“Bombe” è il nuovo singolo di CASX

CASX condivide un nuovo singolo dal titolo “Bombe“, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 4 ottobre 2024 per l’etichetta V4V Records, un brano indie rock con influenze post-punk, preludio al secondo disco.

“Bombe” racconta l’inizio e il declino di Isobel, la protagonista, che incontra il diavolo sulla strada di casa. Inizia così una danza tra bene e male, sacro e profano, uomo e donna, riflettendo su una società apparentemente evoluta ma immutata. Il diavolo assume forme diverse nel tempo, oggi questo diavolo abita nelle nostre teste, nei nostri telefoni, assume le sembianze di una bomba nucleare o della paura del futuro.

SCOPRI IL BRANO: https://orcd.co/casxbombe

BIO:

CASX (si legge CASPER) è il progetto di Arianna Puccio, che fluttua tra dream pop, shoegaze e midwest emo, con l’intento di esorcizzare i fantasmi del passato con uno stile unico e riconoscibile, impregnato di citazioni cinematografiche e immagini oniriche dal passato che si intrecciano con l’attualità ricca di biografico vissuto. Tra le sue reference: Daughter, Brand New, Citizen, Ethel Cain, Nirvana, Editors, Boygenius, Julien Baker e tanti altri.

Nel 2023 rilascia “Nessuno Vuole Essere Mio Amico” il suo disco d’esordio, preceduto da 5 singoli. Due volte scelta da Spotify Italia come copertina di Rock Italia, nel corso del primo anno di attività è finita nei radar di testate come: The Wom, Rockit, Bossy, Sky TG24, suonando dal vivo all’Arci Bellezza, al Rock ‘n’ Roll, all’Edonè e aprendo i concerti di Ibisco in Santeria e dei Voina all’Arci Bellezza.

Dopo una pausa estiva, CASX entra nel roster di v4v Records e comincia a scrivere il suo prossimo album “Isobel”, in uscita in autunno 2024. Questo disco, sempre prodotto da Matteo Rizzi (Forse Danzica) e da Marco Boffelli (Armo), racconta un’altra faccia del progetto, una versione più adulta di Arianna. Sonorità post-punk/midwest emo si uniscono ad un mondo più indie-folk/alternative rock, attraverso quello che sarà un concept album profondo che racconta leggende del passato fino ad arrivare alla contemporaneità dell’oggi, rivelando contraddizioni mai scomparse e ancora oggi attuali.

https://www.instagram.com/casxmusica/