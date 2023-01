Bomb On Us è il Nuovo Singolo di Marisol Luz

Marisol nata a Guatemala city e italiana per adozione.

nella sfortuna è stata fortunata insieme alla sorella Brenda.

la sua famiglia le ha dato l’opportunità di studiare e migliorare, ma

essendo una discola, per il liceo, ha preferito studiare presso un

prestigioso collegio come Educanda (viveva all’interno di esso). lì

conobbe uno dei massimi scrittori di arie polifoniche Don Stefano

Vernavà che la incoraggiò allo studio del canto per via della sua

voce cristallina e capacità interpretativa.

Presso la sua città dove risiedeva, aprirono una scuola di

musica e iniziò il suo percorso di studi con Eleonora Mosca che la

segue tutt’ora, visto che non si finisce mai d’imparare e migliorare.

inizia a collaborare con gruppi di vario genere e conobbe gli

Undersun di Somma Lombardo: da qui, ci fu il passaggio da Angelo

a Figlia del Diavolo… eh sì perché dai canti polifonici e melodici,

passò all’hard rock e metal, anche se non disdegna R&B, dance,

funk.

Ha partecipato a vari concorsi con buoni risultati soprattutto in lodi

per la sua capacità canora ed interpretativa. ad oggi è voce

portante dei Good Vibe, dei Rockin1000, e collabora con studi di

registrazione.

Non si è mail laureata come voleva il suo babbo (anche se ora ha

ripreso gli studi per laurearsi in criminologia). Adora gli animali, internet, libri di antropologia forense, fotografia, paracadutismo.

Ha iniziato a comporre con il suo chitarrista Omar Villa e scrivere

testi dei suoi brani grazie all’incontro con Daniele Torassa e ha fatto

uscire Fearless try/fly (canzone scritta dopo la perdita dei genitori) e

Bomb on us (scritta dopo il viaggio in Ucraina con un convoglio

umanitario).

ASCOLTA

https://songwhip.com/marisolluz/bomb-on-us