“Bnb” è il nuovo singolo di Mirio, in collaborazione con Paci Ciotola

MIRIO torna con il suo nuovo singolo “BnB” in collaborazione con Paci Ciotola, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 novembre 2024, fuori per Disordine Dischi.

Con un’ironia tagliente, il brano mette in luce le difficoltà abitative in Italia, criticando un sistema politico che sembra ignorare le reali esigenze dei cittadini. Attraverso immagini vivide, l’artista denuncia l’assurdità di una società che riduce il concetto di “casa” a un rifugio precario. Il testo riflette sul disincanto di una generazione costretta a convivere con spazi angusti e false promesse di felicità, mentre il richiamo a bonus e provvedimenti politici sottolinea l’inefficacia delle soluzioni attuali. In questo quadro, BnB invita a riflettere sulla vera essenza del benessere in una realtà sociale complessa e contraddittoria.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/bnb

autor, composer: R. Peluso, P. Ciotola

producer and arranger: Paci Ciotola

vocal producer: Paci Ciotola

singer: MIRIO

backing vocals e choir: MIRIO, Paci Ciotola

Drums and bass: Paci Ciotola

keys: Paci Ciotola

BIO:

Classe 2000, MIRIO è un cantautore italiano che ha scoperto il potere della musica sin da piccolo. A 12 anni, inizia a suonare la chitarra da autodidatta e, durante l’adolescenza, scrive le sue prime canzoni in inglese. Le sue influenze spaziano dalla musica pop internazionale all’R&B, mescolando talvolta elementi di indie e alternative rock. Dopo il diploma di maturità, MIRIOapprofondisce la sua passione per la musica, seguendo un percorso di studi focalizzato sulla produzione musicale elettronica e frequentando un corso per tecnico del suono. Nel settembre 2022, inizia una collaborazione con Paci Ciotola.

A gennaio 2023, pubblica il suo primo singolo, “BUIO“, nato da questa collaborazione. Nei mesi successivi, escono anche “FOSSI” e “NERUDA“, ma è “JAGERMEISTER” il brano che riscuote maggiore successo. Sempre nel 2023, debutta anche con “NEMESI“.

Nel 2024, torna con “PESCECANE“, segnando l’inizio di un nuovo ciclo del suo progetto musicale. Inguaribile romantico, MIRIO gioca con le vibrazioni dei suoni per esprimere la sua nostalgia e le emozioni più profonde, creando un universo musicale personale e coinvolgente.

https://www.instagram.com/sonomirio