Bluvertigo e Subsonica al Noisy Naples Fest 2026: Line-up e Biglietti

Il Noisy Naples Fest 2026 completa il suo incredibile cast internazionale annunciando due icone della musica italiana: i Bluvertigo e i Subsonica. Le due band si uniranno ai già annunciati Franz Ferdinand, Kasabian, Skunk Anansie e Planet Funk per una “due giorni” di musica senza precedenti alla Mostra d’Oltremare di Napoli il 23 e 24 luglio 2026.

L’evento promette di riportare a Napoli l’atmosfera dei grandi festival europei, con una programmazione che unisce rock, elettronica e innovazione sonora.

Il programma del Festival: 23 e 24 Luglio

Giovedì 23 luglio: La Reunion dei Bluvertigo

La giornata inaugurale vedrà il grande ritorno dei Bluvertigo nella formazione originale (Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale). Dopo una lunga attesa, la band che ha rivoluzionato il pop-rock italiano si esibirà a Napoli per l’unica tappa in Campania.

Main Stage: Bluvertigo + Franz Ferdinand + Skunk Anansie.

DJ Set & More: Addolorata, Esco X Bellettini, Yum, Yab Killer.

Venerdì 24 luglio: I Subsonica e le “Terre Rare”

Nella seconda giornata sarà il turno dei Subsonica con il loro tour estivo “TERRE RARE 96-26”. La band presenterà dal vivo l’undicesimo album “Terre Rare” (in uscita il 20 marzo), un lavoro che esplora suoni organici e nuove geografie musicali nate da un viaggio nel Mediterraneo.

Main Stage: Subsonica + Kasabian (unica data italiana) + Planet Funk.

DJ Set & More: Curcio, Giuseppe Fava, Obbi.

Biglietti e Abbonamenti: Prezzi e dove acquistare

I biglietti per il Noisy Naples Fest 2026 sono già disponibili sui circuiti ufficiali. È possibile scegliere tra il singolo giorno o l’abbonamento per l’intero festival.

Settori disponibili: PIT GOLD, RED ZONE e GREEN ZONE.

Prezzo Biglietto Singolo: a partire da € 46,00 .

Abbonamento 2 Giorni (23-24 luglio): a partire da € 75,00 (scelta consigliata per il massimo risparmio).

👉 Acquista ora su: noisynaples.com, etes.it e circuiti autorizzati.