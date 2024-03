“Bluff e trucchi” è il nuovo singolo di Ama Il Lupo e Fonzie

Esce giovedì 29 febbraio 2024 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Ama Il Lupo + Fonzie dal titolo “Bluff e trucchi“. Un nuovo capitolo in distribuzione Believe Music Italy, che ci avvicina alla pubblicazione di un nuovo disco e dove troviamo una melodia nostalgica, arrangiata e prodotta da Luca Vergano nello studio dei Docks Dora a Torino, le parole ciondolanti di Ama il Lupo che, come già accaduto in passato, dimostrano di essere perfettamente complementari alle rime sempre di un sincero estremo del Mc Fonzie Improta.

Difficile stabilire chi siamo, definire la nostra immagine agli occhi di chi ci guarda. Diventiamo fotografie e storie scattate e vissute da altri prima di noi, col rischio di impersonare il pregiudizio di noi stessi. La Comunità sostituita da un gioco in scatola fatto di Bluff e Trucchi che ci si dedica l’un l’altro. Alla fine non ci sono vincitori, ma solo una forte distorsione.

Una canzone, un album di autoscatti.

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/0LvO7YV3pxyZ3mDwcrPR1N?si=HV-EH_cTRQSQ8gClvlc7UA



Autori: Amedeo Matteo – Alfonso Maria Improta

Compositori: Amedeo Mattei – Luca Vergano

Produttore: Luca Vergano

BIO:

Amedeo Mattei, insegnante di Economia alle Superiori, campano di indole migrante, dal 2018 al 2020 Voce e Testi degli Animali Urbani, progetto wave-elettronico torinese, prende in mano tutti i suoi appunti, ne segna altri, alcuni li perde nei traslochi, e ne fa diario di bordo di una vita da marinaio senza mare, da lupo senza branco.

Nel 2020 pubblica il suo primo singolo come Ama il Lupo dal titolo “SPACEBOY”, seguito nel 2021 dall’EP “Appunti di Vista”, entrambi prodotti da Luca Vergano.

https://www.instagram.com/ama.il.lupo/