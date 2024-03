“Blu” è il nuovo singolo di Francesco Nava

Esce venerdì 15 marzo 2024 su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music Italy), il nuovo singolo del cantautore e musicista Francesco Nava dal titolo BLU. Un nuovo capitolo per questo progetto viscerale, sincero e stratificato di influenze. Qui vince un immaginario dove uomo, voce e natura si si fondono e si completano. BLU affonda le radici in un pop folk elettro-acustico che travolge con la sua forza e la sua delicatezza. È un invito a lasciarsi sprofondare per riemergere, è concedersi di sentirsi innocenti, è remare fino a Giove, è esplorarsi nell’incontro con la parte più nuda di noi.

Guardare in alto e sentirsi avvolti. Perdere il senso del tempo per poi accorgersi del percorso immenso che ognuno di noi vive. Sentirsi parte di qualcosa di grande. Accettare che siamo così forti eppure così fragili. Nudi. Veri. Piccoli. Sconfinati.

Blu è scegliere di provare a vivere

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/2RZy7XFjr4rSbuRue1AGsQ?si=0GYvx4rySZSIvASaxFQcoQ

Eseguito da: Francesco Nava

Scritto da: Francesco Nava

Prodotto da: Matteo Giannaccini Gravante, Francesco Nava

BIO:

Culla, liquido amniotico. La musica di Francesco Nava emerge lentamente come un profondo espiro di chi ha trattenuto a lungo qualcosa.

Nasce nel 95, cresce nella zona di Milano, vive in vari luoghi del mondo, studia canto jazz, poi vola a Roma per frequentare Officina Pasolini. Nel mentre suona ovunque e si radica in un orizzonte sonoro che attinge da Bon Iver, Sufjan Stevens, Jeff Buckley, Sigur Rós. Pubblica il suo primo singolo, “Acqua“, ad ottobre 2023 e il videoclip è anteprima Billboard. Blu, la canzone che più ha cullato, è la sua terza uscita. Nella sua musica la dimensione onirica si incontra e si scontra con quella erotica, le sonorità elettroacustiche si fondono, la terra viene assorbita dal cielo

https://www.instagram.com/francesconava/