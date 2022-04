BLU 21 “Ricordami” è il disco d’esordio del duo elettro pop

Un album figlio del lockdown, scritto a distanza, in soli 6 mesi.

Release album 18 marzo 2022

Sergio Guida, voce dei Blu 21, racconta «Spesso si è venuta a creare una sorta di sfida. Paolo che inviava alle 3 di notte la musica e io che nel tardo pomeriggio cercavo di dargli un testo cantato. Tutto per cogliere nell‘ immediato le nostre idee, tutto per non perdere la nostra creatività».

«I BLU 21 è un progetto nato per soddisfare la nostra voglia continua di esprimerci attraverso la musica. La musica come una tela su cui dipingere nell’immediato ogni nostra emozione. Le nostre canzoni sono contenitori che racchiudono i nostri pensieri. Tutte le nostre idee si trasformano in note e in parole.» dichiarano i due membri della band di nuova formazione (Paolo Bottini e Sergio Guida) dopo un percorso fatto con gli Underdose, gruppo scioltosi dopo 3 dischi.

TRACK BY TRACK

PARLAMI DI TE – È la voglia di essere capiti. È la voglia di rinascere, di ricominciare.

MERCOLEDÌ – La consapevolezza di essere uniti da un legame fragile ma con la voglia di fuggire insieme per lasciarsi tutto alle spalle.

1980 – “Andrà tutto bene”. Era questa la frase emblematica di inizio pandemia. La verità è che molti rapporti hanno subito una rottura forzata dovuta dal lockdown. 1980 è la fotografia di questa situazione.

RICORDAMI – Ricordi impressi nella nostra memoria come immagini di una pellicola proiettate in un vecchio cinema.

PANORAMICA – L’amore è un’istantanea scattata su una ruota panoramica.

TI VEDO CHIARAMENTE – Spesso le persone riescono ad essere presenti anche se non condividono con noi più nulla.

TUTTO SOMMATO – È il trascinarsi ad ogni costo. È il portare avanti e vivere situazioni solo per convenienza o mancanza di coraggio.

POI CHIUDO GLI OCCHI – Il sogno di un padre che diventa il desiderio di un figlio.

Autoproduzione

CONTATTI SOCIAL

Facebook: https://m.facebook.com/Blu-21-104785378765394/

Instagram: https://instagram.com/blu21music

YouTube: https://youtube.com/channel/UCJki69ALrA_Ce2Bw7t6_MPQ

BIO

Blu 21 perché blu è il colore dell’anima e 21 sono i grammi del suo peso.

In questa frase si nasconde la musica dei Blu 21 che è tutta cuore e anima.

I Blu 21 sono Paolo Bottini che ha messo la firma su ogni nota di questo progetto come compositore e Sergio Guida che ha dato voce a questo duo, nonché autore delle canzoni.

Nascono nel 2021 ma nella realtà i due si conoscono da più di un decennio avendo fatto entrambi parte degli Underdose. I ragazzi si cimentano in una nuova veste: un vestito elettrico, pop da indossare a proprio piacimento e da ascoltare soprattutto. Il singolo apripista del nuovo progetto è “Ti Vedo chiaramente” che anticipa l’album di prossima uscita “Ricordami”.

fonte: www.laltoparlante.it